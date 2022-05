Aldi furios: Irres Gasgrill-Angebot kommt

Momentan vergeht kaum eine Woche, in der Aldi nicht neue Gasgrill-Schnäppchen präsentiert. Kein Wunder, steht die Gartensaison 2022 doch gerade erst am Anfang. Ab dem kommenden Montag, 23. Mai, rückt insbesondere ein neues Angebot in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd in den Fokus. Dort ist ein Gasgrill von Enders mit 54 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) erhältlich. Ferner starten zwei neue Schnäppchen im Onlineshop von Aldi.

Enders Boston Pro 3 R Turbo – Schnäppchen bei Aldi Nord und Aldi Süd

Der Boston Pro 3 R Turbo von Enders lässt sich als perfekter Gasgrill für Hobbygriller einstufen. Streng genommen ist er sogar ein wenig mehr als das, denn neben zwei stufenlos regulierbaren Edelstahlbrennern steht dir ein weiterer Brenner mit Turbo-Zone zur Verfügung. In diesem Bereich des Grillrosts werden besonders schnell extrahohe Temperaturen für scharfes Anbraten erreicht. Eine solche Turbo-Zone besitzen Einsteiger-Grills normalerweise nicht. Dafür fehlt es dem Ender-Grill aber an einem Seitenbrenner. Die beiden Seitenablagen bieten sonst keine Funktion, lassen sich auf Wunsch aber abklappen.

In die doppelwandige Garhaube aus Edelstahl ist ein Thermometer installiert, es fehlt jedoch an einem Sichtfenster. Um einen Blick auf die Garfläche und den ebenfalls integrierten Warmhalterost werfen zu können, ist ein Aufklappen der Haube also immer notwendig. Im Unterschrank, der sich per Tür öffnen lässt, kannst du eine Gasflasche (maximal 11 kg) verstauen. Für eine ausreichende Mobilität sorgen vier Lenkrollen. Schlauch und Gasdruckregler sind im Lieferumfang inklusive. Eine Wetterschutzhaube müsstest du dir bei Bedarf zusätzlich kaufen.

Was kostet der Enders Boston Pro 3 R Turbo?

Inklusive drei Jahren Garantie verkauft Aldi den Enders Gasgrill Boston Pro 3 R Turbo zu einem Preis von 249 Euro. Normalerweise liegt der UVP bei 549 Euro. Sehen wir hier also ein lupenreines Schnäppchen? Hinsichtlich eines Preisvergleichs ist das gar nicht so einfach zu beurteilen, denn den von Aldi angebotenen Grill konnten wir aktuell nur bei Deutschlands bekanntestem Lebensmittel-Discounter finden.

Am ehesten vergleichbar wäre der ab dem 23. Mai bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältliche Gasgrill noch mit dem Boston Chicago 3 R Turbo, den Enders für 399 Euro anbietet und der aktuell ab knapp 390 Euro im Online-Fachhandel zu haben ist. In jedem Fall sind 249 Euro für einen Gasgrill mit der gebotenen Ausstattung aber ein richtig gutes Angebot.

Santos S-418 Gasgrill im Aldi Onlineshop

Darf es ein wenig hochwertiger sein? Dann kannst du dich für den Santos S-418 entscheiden. Dieser Gasgrill verfügt über gleich vier Edelstahl-Hauptbrenner, einen 800-Grad-Infrarot-Seitenbrenner und on top sogar einen Edelstahl-Heckbrenner für zusätzliche Power. Auch bei diesem Grill fehlt ein Sichtfenster im Deckel, ein Thermometer ist aber integriert. Seitenbrenner fehlen beim Santos S-418 ebenfalls, die rechte Ablagefläche lässt sich aber abklappen. Der Unterschrank ist mit zwei Türen ausgestattet, um bei Bedarf schnell Zugriff auf die Gasflasche (maximal 11 kg) zu bekommen.

Für anspruchsvolle Griller: der Santos Gasgrill S-418.

Der UVP für den auf vier Rollen bewegbaren Santos S-418 liegt bei 1.199 Euro. Aldi bietet den Gasgrill über seinen Onlineshop mit 16 Prozent Rabatt für 999 Euro an. Und das mit zwei Jahren Garantie und ohne zusätzliche Versandkosten. Rabatte in anderen Onlineshops gibt es derzeit nicht. Der Verkauf bei Aldi startet am 23. Mai und soll am 25. Dezember wieder enden. Es kann aber auch schon eher Schluss sein. Dann nämlich, wenn der Vorrat an eingekauften Gasgrills erschöpft ist.

Alternative: Fireking Bellinzona III

Ebenfalls im Onlineshop von Aldi zu haben: der Gasgrill Fireking Bellinzona III. Auch dieser Grill wird ab dem 23. Mai angeboten – solange der Vorrat reicht, aber maximal nur bis zum 12. Juni. Er verfügt über drei klassische Edelstahl-Brenner, verzichtet aber auf eine Ausstattung, die für besonders hohe Temperaturen auf dem Grillrost sorgt. Auch auf einen Seitenbrenner musst du verzichten, kannst die beiden Seitenablagen aber ebenfalls abklappen. Vier Rollen sorgen für Mobilität, über ein in den Deckel integriertes Thermometer behältst du die Temperatur im Blick und Zugriff auf die Gasflasche hast du über einen Unterschrank mit zwei Türen.

Ein typischer Grill für Einsteiger: der Fireking Bellinzona III.

Auch diesen Gasgrill liefert Aldi ohne Versandkosten zu dir nach Hause – drei Jahre Garantie inklusive. Statt üblicherweise für 499 Euro bietet Aldi den Fireking Bellinzona III für 329 Euro an. In anderen Onlineshops konnten wir den Grill nicht finden, würden dir aber ohnehin eher dazu raten, dich für den günstigeren Grill von Enders zu entscheiden, der zeitgleich in den Filialen von Aldi erhältlich ist.

