Aldi: Fünf neue E-Bike-Schnäppchen verfügbar

Das günstigste der neuen E-Bike-Angebote von Aldi stammt aus dem Hause Llobe: das Elektro-City-Bike Silverline mit 28 Zoll großen Reifen und 50 Zentimeter hohem Alu-Rahmen. Es spricht in erster Linie E-Bike-Einsteiger an, die primär mit einer elektrischen Trittunterstützung in der Stadt oder im Dorf unterwegs sein möchten. Für einen schnellen Halt ist es mit einer Rücktrittbremse ausgestattet, zudem kommen am Vorder- und Hinterrad klassischen Felgenbremsen zum Einsatz.

Vorderradmotor (250 Watt)

Akku unter Gepäckträger (36V / 10,4 Ah / 374,4 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h vorhanden

circa 80 Kilometer Reichweite

7-Gang-Kettenschaltung von Shimano

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Für E-Bike Einsteiger: ein City-E-Bike von Llobe.

Was kostet das Llobe City E-Bike bei Aldi?

Normalerweise würde das Rad laut unverbindlichem Verkaufspreis (UVP) 1.299 Euro kosten. Der Hersteller selbst bietet es in seinem Onlineshop aber bereits für 849 Euro an – zuzüglich Versandkosten. Die kannst du bei Aldi sparen und zudem schon für 839 Euro zuschlagen. In anderen Onlineshops sind aktuell mindestens 949 Euro zu zahlen, in der Regel aber knapp 961 Euro aufwärts.

Prophete Klapp E-Bike bei Aldi kaufen

Primär für Menschen interessant, die viel mit Bus und Bahn reisen: das Prophete Klapp-E-Bike mit 20-Zoll-Bereifung. Hier lässt sich der 30 Zentimeter hohe Alu-Rahmen zusammenfalten, damit bei vielen Verkehrsbetrieben keine Extragebühr für die Beförderung fällig wird. Am Vorderrad kommt eine Felgenbremse zum Einsatz, hinten eine Rücktrittbremse.

Vorderradmotor (250 Watt)

Akku im Rahmen integriert (36V / 7 Ah / 252 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h vorhanden

circa 70 Kilometer Reichweite

7-Gang-Kettenschaltung

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Jetzt bei Aldi im Onlineshop erhältlich: ein Klapp-E-Bike von Prophete.

Normalerweise würde der Preis für das Klapp-E-Bike bei 1.799,95 Euro liegen. Bei Aldi kannst du das Fahrrad aber im Rahmen der jetzt startenden Sonderaktion für günstige 999 Euro kaufen. Andere Onlineshops bieten das identische Rad aktuell zu Preisen ab 1.149 Euro an.

Prophete Alu-Trekking-E-Bike: Rad für Pendler

Sowohl in einer Herren- als auch in einer Damen-Variante verfügbar: ein Trekking-E-Bike von Prophete. Ausgestattet mit einem 50 (Damen) oder 52 Zentimeter (Herren) hohen Alu-Rahmen ist dieses elektrifizierte Fahrrad für all diejenigen sinnvoll, die zum Beispiel mit einem E-Bike zum Büro pendeln möchten oder häufiger eine Radtour unternehmen. Besondere Ausstattungsmerkmale sind nicht nur die hydraulischen Scheibenbremsen, sondern auch die einstellbare Federgabel am Vorderrad.

Hinterradmotor (250 Watt)

Downtube-Akku (36V / 12,8 Ah / 461 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h vorhanden

circa 120 Kilometer Reichweite

8-Gang-Nabenschaltung von Shimano

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 140 Kilogramm

Zu Aldi kommt ein neues E-Bike-Schnäppchen: ein Trekking E-Bike von Prophete.

Der Preis: 1.099 Euro. Und zwar sowohl für das Damen-, als auch für das Herren-Modell. Der UVP liegt stattdessen bei ungleich höheren 1.400 Euro. Vergleichbar ausgestattete E-Bikes sind im Online-Fachhandel zu Preisen ab 1.279 Euro zu haben. Auch dieses Fahrrad ist also ein typisches Aldi-Schnäppchen und das vielleicht interessanteste der fünf neuen E-Bike-Angebote.

Für Kinder: das Prophete E-MTB Graveler

Wiederum primär für Kinder gedacht, die fahrend ihre Umgebung erkunden möchten: das Prophete E-Mountainbike Graveler. Es ist mit 24 Zoll großen Reifen ausgestattet, bietet einen 34 Zentimeter hohen Rahmen und neben einer einstellbaren Federgabel vorne auch hydraulische Scheibenbremsen für einen schnellen, sicheren Halt. Der verbaute Motor kann ein Drehmoment von 40 Nm entwickeln.

Hinterradmotor (250 Watt)

Downtube-Akku (36V / 10,4 Ah / 374 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h vorhanden

circa 100 Kilometer Reichweite

7-Gang-Kettenschaltung

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 100 Kilogramm

Speziell für Kinder entwickelt: das jetzt bei Aldi erhältliche Graveler E-MTB 24″ von Prophete.

Normalerweise würde dieses E-MTB knapp 1.500 Euro kosten, Aldi bietet es in seinem Onlineshop aber schon zu einem Preis von 1.199 Euro an – also 20 Prozent reduziert. Zu diesem Preis ist das Fahrrad auch in anderen Onlineshops zu haben, allerdings nur zuzüglich Versandkosten. Deswegen bietet Aldi auch hier das günstigste Gesamtpaket.

Prophete Retro E-Bike bei Aldi kaufen

Wer hingegen auf einer Retro-Welle schwimmen möchte, kann sich für das Prophete Retro-E-Bike 28 Zoll entscheiden. Es gibt bei diesem Modell keine Federgabel und am Vorderrad nur eine Felgenbremse (+Rücktrittbremse), dafür aber einen recht großen Akku und einen kräftigen, 40 Nm starken Motor. Rahmenhöhe: circa 50 Zentimeter.

Vorderradmotor (250 Watt)

Akku unter Gepäckträger (36V / 13,8 Ah / 497 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h vorhanden

circa 130 Kilometer Reichweite

7-Gang-Nabenschaltung von Shimano

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 140 Kilogramm

Dieses Retro E-Bike von Prophete kannst du jetzt bei Aldi kaufen.

Dieses E-Bike wiederum ist normalerweise für knapp 1.600 Euro zu haben. Aldi reduziert den Preis aber auf 1.299 Euro. In anderen Onlineshops ist dieses E-Bike laut unseren Informationen aktuell nicht erhältlich.

Alle Räder kannst du ab sofort im Aldi Onlineshop kaufen. Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an. Die Räder sind bis zum 18. respektive 19. September verfügbar – aber maximal solange der Vorrat reicht. Die Reichweiten-Angaben sind abhängig von Beladung, Fahrstil und Untergrund.

