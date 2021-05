Aldi TV kaufen: Gigantischer Heimkino-Spaß für weit unter 1.000 Euro

Es kommt nicht selten vor, dass du bei Aldi neue Smartphones oder Computer kaufen kannst. Seltener im Angebot: neue Fernseher. Jetzt ist es bei Aldi Nord aber wieder soweit. Und zwar in doppelter Ausführung. Beide ab dem 27. Mai verfügbaren Geräte stammen von Medion. Das größere Modell kann über die Homepage von Aldi liefert bestellt werden. Das kleinere Modell ist in den Filialen von Aldi Nord zu haben. Aber was können die neuen TV-Geräte überhaupt? Wir zeigen es dir.

Medion Life X17575 bei Aldi kaufen

Der größere der beiden Fernseher ist der nur online erhältliche und kostenlos lieferbare Medion Life X17575 (MD 314475). Und größer bedeutet in diesem Fall wahrlich riesig. Denn die Bildschirmdiagonale des LCD-TV mit LED-Backlight Technologie beläuft sich auf satte 75 Zoll (knapp 190 Zentimeter) bei einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Er erlaubt natürlich neben HD-Darstellungen auch ein Heimkinoerlebnis in UHD-Qualität. Neben einem DVB-T2 HD Tuner ist ab Werk auch ein DVB-C- (Kabel-Fernsehen) beziehungsweise DVB-S2-Tuner (Satellitenempfang) bereits integriert. Auf Wunsch kannst du einen externen Speicher anschließend und so dein Lieblingsprogramm aufnehmen und später ansehen.

Zu den weiteren Extras gehören ein integrierter Webbrowser, eine vorinstallierte Netflix-App, HbbTV und ein integrierter WLAN-Empfänger. Rückseitig kannst du neben drei USB-Anschlüssen auch drei HDMI-Anschlüsse nutzen. Auch auf einen elektronischen Programmführer (EPG) musst du nicht verzichten. Beachten solltest du, dass der Energieverbrauch bei dem Riesen-Fernseher vergleichsweise hoch ist. Der Hersteller gibt ihn mit etwa 170 kWh bei 1.000 Stunden Betriebszeit an. Entsprechend ist der Fernseher nur in der Energieeffizienzklasse G eingestuft. Mit Standfüßen wiegt der Fernseher nach Angaben von Medion 29,2 Kilogramm, ohne sind es 500 Gramm weniger.

Heimkino im Großbildformat: der Medion Life X17575 macht es möglich.

Aldi verlangt für den 4K-Ultra-HD-Fernseher Medion Life X17575 ab Ende Mai 849 Euro. Zum Vergleich: Bei Medion selbst kostet das TV-Gerät im 16:9-Format knapp 1.000 Euro. Per Wireless-Display-Funktion ist es möglich, Inhalte vom Smartphone oder Notebook auf den TV-Bildschirm zu spiegeln, ohne beide Geräte per Kabel miteinander zu verbinden.

Alternative: Medion Life E13298 HD TV

Du magst es kompakter und wünschst dir zum Beispiel einen Fernseher, der gut in dein Schlafzimmer passt? Dann wäre das Medion Life E13298 HD TV (MD31032) mit 31,5 Zoll (ca. 80 cm) großer Bildschirmdiagonale vielleicht die passende Wahl für dich. Er steht ab dem 27. Mai ausschließlich in den Filialen von Aldi Nord zur Verfügung und kostet 149 Euro. Ein Schnäppchen?

Ab Werk installiert ist ein HD-Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C & DVB-S2), externe Geräte wie einen Fire TV Stick von Amazon oder einen Google Chromecast lassen sich über drei HDMI-Anschlüsse verbinden. Wichtig: Zwar bietet auch dieser Fernseher das inzwischen branchenübliche 16:9-Format, die Auflösung fällt aber vergleichsweise schwach aus. Sie liegt nur bei 1.366 x 768 Pixeln. Auf Full-HD-Inhalte musst du also verzichten, wenn du dir dieses TV-Modell in einen deiner Wohnräume stellst. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die HD-Auflösung reicht für viele Nutzer oft vollkommen aus. Vor allem dann, wenn sie ohnehin meist nur lineares Fernsehen nutzen. Möchtest du auch Privatsender in HD-Qualität nutzen, kannst du eine passende CI+-Karte kaufen und in den dafür vorgesehenen Schacht schieben.

Ein preiswerter Fernseher für das Schlafzimmer oder die Studenten-Wohnung: das Medion Life E13298.

Ähnlich ausgestattete Fernseher kosten im Fachhandel normalerweise 200 Euro aufwärts. Wenn du also einen vor allem preiswerten Fernseher suchst, ist der neue Aldi-Deal durchaus einen Blick wert. Möchtest du ein Notebook mit dem knapp vier Kilogramm schweren TV-Gerät verbinden, ist das auch über einen HDMI-Anschluss möglich. Sowohl auf den großen als auch auf den kleinen Medion-Fernseher gibt es übrigens drei Jahre Garantie.

