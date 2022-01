Aldi Fernseher kaufen: Neues TV-Angebot setzt ein echtes Ausrufezeichen

Zu Aldi kommt ein neuer Fernseher-Deal. Ab dem 10. Februar 2022 ist im Onlineshop des Lebensmitteldiscounters der UHD-Fernseher Medion Life X16566 (MD32066) zu haben. Das gleiche Modell war schon einmal im Oktober vergangenen Jahres im Angebot. Und damals kostete der Fernseher noch etwas mehr als jetzt. Wir zeigen dir, was das 4K-fähige TV-Gerät mit integriertem Triple-HD-Tuner (Antenne, Kabel, Satellit) kann und was du vor einem Kauf auf jeden Fall wissen solltest.

Medion-Fernseher bei Aldi kaufen

Die grundsätzliche Botschaft lautet: Wenn du dich für den Medion Life X16566 entscheidest, wählst du einen Fernseher mit einer recht üppigen Display-Diagonalen. Sie beträgt 65 Zoll, was umgerechnet knapp 164 Zentimetern entspricht. Entsprechend groß sollte natürlich auch der Raum sein, in dem der Fernseher steht. Im 16:9-Format liefert der Fernseher eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Der statische Kontrast fällt mit 1.300:1 etwas klein aus, dafür ist der dynamische Kontrast (27.000:1) sehr ordentlich.

Auch die maximal mögliche Helligkeit ist als gut einzustufen: 350 cd/m². Und natürlich ist das LCD-LED-Panel des Medion-Fernsehers auch HDR-fähig, was Bildern einen höheren Dynamikumfang spendiert. Ebenfalls an Bord: Dolby Vision und Micro-Dimming für detailreichere Bilder. Eine automatische Helligkeitsregelung fehlt diesem Fernseher allerdings. Die Standard-Bildwiederholfrequenz liegt ferner bei nur 50 Hz.

Auf der Rückseite integriert: Stereo-Lautsprecherboxen mit 2 x 12 Watt Ausgangsleistung und DTS-HD-Unterstützung. Ferner sind rückseitig zwei USB– und sogar vier HDMI-Anschlüsse zu finden. Dazu gesellt sich noch ein VGA-Anschluss und natürlich darf auch ein LAN-Port nicht fehlen. Ins Internet geht es mit dem Fernseher aber noch viel einfacher über die integrierte WLAN-Schnittstelle.

Ab Werk sind Mediaplayer und Browser ebenso integriert wie die Apps von Netflix und Prime Video. Eine sogenannte Wireless-Display-Funktion macht es möglich, Inhalte vom Handy, Tablet oder Notebook kabellos auf den Fernseher zu streamen. Kindersicherung und Sleeptimer runden den breiten Umfang an Extras ab.

Vergleichsweise hoher Stromverbrauch

In Zeiten von steigenden Energiepreisen solltest du aber auch beachten, dass ein großer Fernseher wie der Medion Life X16566 vergleichsweise viel Strom verbraucht. Ohne eingeschaltetes HDR sind es pro 1.000 Nutzungsstunden etwa 90 kWh. Bei einem angenommenen Strompreis in Höhe von 40 Cent pro kWh entspricht das Kosten von umgerechnet etwa 36 Euro. Mit HDR steigt der Verbrauch auf etwa 134 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden, was mit Stromkosten in Höhe von circa 55 Euro entspricht. Läuft ein Fernseher durchschnittlich vier Stunden pro Tag, entstehen die oben genannten Kosten alle 250 Tage.

Was kostet der Medion-Fernseher bei Aldi?

Und der Preis? Der liegt ab dem 10. Februar 2022 im Aldi Onlineshop bei 549 Euro. Damit ist der Fernseher 50 Euro günstiger als noch im Oktober vergangenen Jahres, als es das TV-Gerät schon einmal bei Aldi zu kaufen gab. Und knapp 550 Euro bedeuten im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten Fernsehern aus heutiger Sicht einen absoluten Top-Preis. Erfreulicherweise musst du bei einer Bestellung bei Aldi nicht einmal mit zusätzlichen Kosten für die Lieferung rechnen. Die Herstellergarantie liegt bei drei Jahren.

