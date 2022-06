Aldi: Elektrische Zahnbürsten von Oral-B zum Traumpreis kaufen

Wenn du dir eine neue elektrische Zahnbürste von Oral-B kaufen möchtest, kannst du auf ein lupenreines Premium-Produkt setzen. Dann nämlich, wenn du dich beispielsweise für die Oral B iO 9 (Test) entscheidest, die allerdings ihren Preis hat. Deren Vor-Vorgänger ist derzeit auch bei MediaMarkt im Angebot (129 Euro). Es geht aber auch deutlich preiswerter. Zum Beispiel mit der Oral-B Pro 760. Und diese elektrische Zahnbürste kommt jetzt zum Sonderpreis zu Aldi Nord. Zu Aldi Süd wiederum kommt neben der Oral-B Pro 1 100 noch das etwas preiswertere Schwestermodell Oral-B Professional Care 700. Aber lohnen sich die drei Angebote überhaupt?

Um es direkt vorwegzunehmen: Sowohl die Oral-B Pro 760 als auch die Professional Care 700 und die Oral-B Pro 1 100 sind typische Basismodelle unter den elektrischen Zahnbürsten. Trotzdem kannst du gute Reinigungsergebnisse erzielen, wie verschiedene Tests bereits dokumentiert haben. Alle drei Aldi-Angebote eignen sich gut, um in die Welt elektrischer Zahnbürsten hineinzuschnuppern. Und auch als Zweitbürste für Reisen können sie sich eignen. Denn bei zwei der drei Bürsten ist ein Reiseetui im Kaufpreis inklusive. Nur beim Modell Pro 1 100 fehlt es.

Oral-B Pro 1 760 bei Aldi Nord kaufen

Bei der Oral-B Pro 1 760 musst du ebenso wie bei den beiden bei Aldi Süd erhältlichen Modellen primär bei der Ausstattung Abstriche machen. Sie ermöglicht nur, einen einfachen Putzmodus ein- und auszuschalten – inklusive eines 2-Minuten-Timers, der dir alle 30 Sekunden signalisiert, den Zahnputzbereich zu wechseln. Der Putzmodus basiert auf einer speziellen 3D-Reinigungstechnologie, bei der der aufgesteckte Bürstenkopf rotiert, pulsiert und oszilliert. Technisch verspricht der Hersteller 8.800 Rotationen und 20.000 Pulsationen pro Minute. Spezielle Putzprogramme etwa für sensible Zähne oder die Zunge gibt es aber nicht. Zwei Aufsteckbürsten sind im Lieferumfang inklusive.

Elektrische Zahnbürste Oral-B Pro 1 760 bei Aldi Nord.

Aldi Nord bietet die Oral-B 760 ab Dienstag, 7. Juni, zu einem Preis von 29,99 Euro an. Gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis in Höhe von 69,99 Euro entspricht das einem Rabatt in Höhe von 57 Prozent. Auf den ersten Blick sind die knapp 30 Euro kein unschlagbar günstiger Preis. Denn in anderen Webshops kannst du die Zahnbürste aktuell bereits zu Preisen ab knapp 26 Euro kaufen. Hinzu kommen in den Onlineshops aber noch Versandkosten, die du bei einem Kauf bei Aldi Nord natürlich sparen kannst. Der günstigste Online-Gesamtpreis liegt aktuell bei rund 31 Euro.

Oral-B Professional Care 700 Black oder Pro 1 100 bei Aldi Süd kaufen

In den Filialen von Aldi Süd wiederum stehen je nach aktueller Verfügbarkeit die Oral-B Professional Care 700 Black oder die Oral B Pro 1 100 zur Verfügung. Allerdings erst ab Samstag, 11. Juni. Die technische Ausstattung dieser beiden elektrischen Zahnbürsten unterscheidet sich von jenem bei Aldi Nord erhältlichen Modell nur marginal. Beide bieten ebenfalls einen Zahnputzmodus mit 3D-Reinigungsfunktion, einen 2-Minuten-Timer und eine Andruckkontrolle, damit während des Putzens nicht zu viel Druck auf das Zahnfleisch ausgeübt wird.

Der Verkaufspreis für beide Zahnbürsten liegt bei Aldi Süd bei 22,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 64 Prozent bei der Oral-B Professional Care 700 Black (UVP: 64,99 Euro) respektive 61 Prozent bei der Oral-B Pro 1 100 (UVP: 59,99 Euro). Im Online-Fachhandel ist das Professional Care-Modell aktuell inklusive Versandkosten zu Preisen ab knapp 24 Euro zu haben, das Pro 1 100 Modell ab rund 28 Euro.

Als neues Top-Produkt hat Oral-B für Herbst übrigens die elektrische Zahnbürste iO 10 angekündigt. Getestet haben wir hier bei inside digital neben der iO 9N auch Bürsten anderer Hersteller. Etwa die Playbrush für Kinder und die Playbrush Smart One X.

