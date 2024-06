Aldi: E-Bike mit hoher Reichweite zum Traumpreis

Für den Weg zur Arbeit oder zur Uni ist ein E-Bike ideal – du kommst schnell und preiswert an und bist am Zielort nicht verschwitzt. Aber auch eine Fahrradtour in der Natur macht mit einem motorisierten Fahrrad viel mehr Spaß. Aldi hat ab heute ein Trekking E-Bike von Fischer im Angebot, das dich mit einer Aufladung bis zu 160 Kilometer weit bringt.

Fischer E-Bike bei Aldi: Die Details im Überblick

Das angebotene E-Bike fällt in die Kategorie Trekking-Fahrrad und ist somit eine gute Wahl für die Stadt, aber auch unebeneres Terrain. Suchst du ein E-Bike, mit dem du komplett Offroad durch die Pampa fahren kannst, solltest du aber eher zu einem E-Mountainbike greifen. Das Fischer E-Bike Trekking Viator ETH 1861 verfügt über 28 Zoll Reifen und bei der Rahmenhöhe kannst du je nach Körpergröße zwischen 50 und 55 Zentimetern wählen.

Darüber hinaus ist das E-Bike mit einer 10-Gang-Kettenschaltung von Shimano ausgestattet und verfügt über fünf Unterstützungsstufen. Der Bafang M400 Mittelmotor unterstützt dich dabei bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Km/h. Sowohl am vorderen Reifen als auch am Sattel befindet sich eine Federung, die Stöße auch auf Schotterwegen gut abfedern. Für die Sicherheit sorgen zudem hydraulische Scheibenbremsen. Ein Highlight ist aber definitiv die Reichweite. Denn mit dem 557-Wh-Akku sollst du bis zu 160 Kilometer mit einer Ladung kommen. So ist auch eine größere Radtour kein Problem und beim Pendeln zur Arbeit musst du den Akku nicht ständig aufladen.

Das E-Bike wird übrigens zu 95 Prozent vormontiert geliefert – du hast also nicht viel Arbeit, bis du dich das erste Mal aufs Fahrrad schwingen kannst. Außerdem wichtig: Das Pedelec ist nur für eine Belastung von maximal 150 Kilogramm geeignet. Fischer schickt im Karton ein Ladegerät und einen Akku-Schlüssel mit, mit dem du die Batterie abschließen oder zum Aufladen abnehmen kannst. Weiterhin ist ein Werkzeug-Set dabei, mit dem sich zum Beispiel Sattel und Lenker justieren lassen.

Preis-Check: Ein guter Deal?

Schauen wir noch kurz auf den Preis. Aldi verkauft das E-Bike gerade für 999 Euro. Hinzu kommen allerdings noch 39,95 Euro für den Versand per Spedition. Blickt man aber auf den Preisvergleich und -verlauf, sieht man, dass der Preis richtig gut ist. Denn kein anderer Shop ist zurzeit günstiger. Und in der Vergangenheit war das Pedelec sogar noch nicht einmal so preiswert wie jetzt. Wir können das Angebot daher uneingeschränkt empfehlen.