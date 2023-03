Aldi: Drei neue Gasgrill-Schnäppchen

Da wäre zum einen der kompakte Enders Gasgrill San Diego Evo 4, den Aldi in mattschwarzem Design inklusive praktischer Wetterschutzhülle anbietet. Er bietet vier Edelstahl-Brenner mit einer Gesamtleistung von 8,8 kW, ein in die Edelstahl-Garhaube integriertes Thermometer und an beiden Seiten eine Ablagefläche. Mobilität im Garten ist über zwei Rollen gewährleistet, einfaches Reinigen über die herausnehmbare Fettschublade. Eine Gasflaschenhalterung für bis zu 5 Kilogramm schwere Gasflaschen ist inkludiert. Allerdings fehlt dem Evo-Modell im Vergleich zur klassischen Variante San Diego 4 die Möglichkeit, zwei Türen im Unterschrank zu nutzen.

Einsteiger-Gasgrill von Enders zum Top-Preis bei Aldi kaufen

Angeboten wird der rund 20 Kilogramm schwere Gasgrill mit drei Jahren Garantie ab sofort im Onlineshop von Aldi zu einem Preis von 199 Euro. Einmalig kommen 4,95 Euro an Versandkosten hinzu. Ein rundum guter Preis. Zwar gibt es den Enders San Diego Evo 4 derzeit offenbar nur bei Aldi zu kaufen, aber auch das Schwestermodell San Diego 4 mit Türen am Unterschrank kostet derzeit mindestens knapp 206 Euro inklusive Versandkosten. Aldi bietet hier also einen perfekten Einsteiger-Gasgrill mit vier Brennern und entsprechend großer Grillfläche.

Enders Gasgrill San Diego EVO 4: Viel Grill für kleines Geld.

Landmann Gasgrill zum Sparpreis

Oder soll es lieber ein Gasgrill vom deutschen Markenhersteller Landmann sein? Dann kannst du dich bei Aldi jetzt für den Landmann Triton 2.0 entscheiden. Er bietet zwei stufenlos einstellbare Brenner mit einer Leistung von je 3,7 kW und zwei klappbare Seitenablagen. Aufgrund seiner noch etwas kompakteren Maße wäre auch ein Einsatz auf dem Balkon möglich. In einem Mehrfamilienhaus solltest du aber klären, ob der Einsatz eines Grills auf dem Balkon gemäß Hausordnung überhaupt erlaubt ist.

Auch bei diesem Gasgrill ist natürlich ein Deckelthermometer nutzbar, es steht eine elektronische Zündung zur Verfügung und auf vier Rollen ist leichtes Verschieben für den passenden Grillplatz möglich. Sicherer Stand ist aber auch gewährleistet, weil die Rollen feststellbar sind. Die Fettauffangschale ist auch bei diesem Gasgrill für eine einfache Reinigung herausnehmbar.

Der Landmann Gasgrill Triton 2.0 ist jetzt bei Aldi im Angebot.

Angeboten wird der Landmann Gasgrill Triton 2.0 nur solange der Vorrat reicht. Und statt 419 Euro unverbindlichem Verkaufspreis (UVP) werden jetzt bei Aldi im Onlineshop nur 349 Euro fällig; zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Ein rundum gutes Angebot, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. In anderen Webshops kannst du zwar schon ab knapp 330 Euro zuschlagen, musst in Regel aber Versandkosten von bis zu knapp 90 Euro einkalkulieren.

Schon jetzt erhältlich: Enders Boston Black Pro 4 SIKR Turbo

Darf es ein wenig hochwertiger sein? Dann kannst du dich für den Enders Gasgrill Boston Black Pro 4 SIKR Turbo entscheiden. Er bietet neben vier klassischen Edelstahl-Brennern auch eine sogenannte Turbo-Zone, die besonders schnell eine Grilltemperatur von 400 Grad Celsius erreicht; ideal für scharfes Anbraten von Steaks. Zudem ist ein Infrarotbrenner nutzbar, der sich unter anderem für die Zubereitung von knusprigen Grillspießen eignet. Eine weitere Besonderheit ist das große Sichtfenster in der Grillhaube, die stets eine freie Sicht auf das Grillgut gestattet.

Profi-Gasgrill: der Enders Boston Black Pro 4 SIKR Turbo.

Vier Rollen, zwei Seitentische (einer davon ist abklappbar) und die Möglichkeit bis zu 11 Kilogramm schwere Gasflaschen im mit zwei Türen zu öffnenden Unterschrank zu verstauen, runden das Angebot an verfügbaren Extras ab. Zudem ist in einen der Seitentische noch ein Kocher integriert – Abdeckplatte bei Nichtgebrauch inklusive. Die Gesamtleistung liegt bei 14,7 kW, der Preis bei 499 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Ein Preisvergleich scheidet aus, da dieser Gasgrill exklusiv von Aldi vertrieben wird.