Aldi: Drei neue E-Bike-Schnäppchen im Angebot

Bei Aldi, genauer gesagt im Onlineshop des Discounters, sind ab sofort neue E-Bike-Schnäppchen zu haben. Neben einem günstigen und einem höherpreisigen Trekking E-Bike von Fischer steht auch ein City E-Bike zur Verfügung. Aber lohnen sich die Sommer-Deals überhaupt? Wir haben sie uns etwas genauer angesehen.

Fischer All Terrain E-Bike Terra 5.0i bei Aldi kaufen

Sowohl auf klassischen Radwegen als auch auf Feldwegen wirst du dich mit dem Fischer All Terrain E-Bike Terra 5.0i wohlfühlen. Denn aufgrund seiner Bauform kann dieses Pedelec mit seinen zehn Gängen und 29 Zoll großen Reifen nicht nur auf kurzen Strecken, sondern auch auf längeren Radtouren seine Stärken voll ausspielen. Der Akku ist stilvoll in den Rahmen integriert und schneller Stand über hydraulische Scheibenbremsen garantiert. Bei der Rahmenhöhe hast du die Wahl zwischen 44, 46, 49 und 51 Zentimetern. Die Modelle mit 46 und 51 Zentimetern sind für Männer gedacht, die beiden anderen für Frauen. Die weitere technische Ausstattung:

Mittelmotor (250 Watt / 50 Nm)

vier Unterstützungsstufen

Rahmen-Akku (504 Wh / 14 Ah / 36 Volt)

Reichweite: bis zu 120 Kilometer

Schiebehilfe vorhanden

Gewicht: 24 Kilogramm

zul. Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Modern und vielseitig: das FISCHER All Terrain E-Bike Terra 5.0i.

Das edel anmutende E-Bike in schwarzer Lackierung steht bei Aldi ab sofort mit 28 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) zu einem Preis von 1.899 Euro zur Verfügung. Regulär wären knapp 2.650 Euro zu bezahlen. Günstig ist das schon. Das Modell mit 51 Zentimeter hohem Rahmen gibt es bei Amazon aber für nur knapp 1.881 Euro zu kaufen, also noch etwas preiswerter als im Webshop von Aldi.

Alternative: Preiswertes Trekking E-Bike

Alternativ kannst du dich auch für ein deutlich preiswerteres Trekking E-Bike entscheiden. Denn Aldi bietet jetzt auch das Fischer Trekking E-Bike Viator 1.0 zum Sonderpreis an – mit 32 Prozent Rabatt. Hier kommen neben einer Federgabel ebenfalls hydraulische Scheibenbremsen zum Einsatz und du kannst zwischen einer Damen- und einer Herren-Ausführung wählen. Rahmenhöhe: 44 respektive 50 Zentimeter. Die Anzahl der nutzbaren Gänge wird mit acht angegeben.

Heckmotor (250 Watt / 45 Nm)

fünf Unterstützungsstufen

Side-Click-Akku (422 Wh / 8,8 Ah / 48 Volt)

Reichweite: bis zu 120 Kilometer

Schiebehilfe vorhanden

Gewicht: 26 Kilogramm

zul. Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Bei Aldi günstig, bei Amazon zum Teil preiswerter: Fischer Trekking E-Bike Viator 1.0.

Für dieses Rad wirft Aldi sowohl in der Damen- als auch in der Herren-Ausführung 1.149 Euro in den Ring. Gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis in Höhe von 1.699 Euro entspricht das einem Rabatt in Höhe der oben bereits angesprochenen 32 Prozent. Etwas günstiger ist das Rad zum Teil bei Amazon zu haben. Dort kostet es gegenwärtig nur knapp 1.128 Euro (44 cm) oder ebenfalls 1.149 Euro (50 cm).

City E-Bike CITA 2.1i bei Aldi kaufen

Und dann wäre da noch das Fischer City E-Bike CITA 2.1i. Es steht wahlweise mit 41 und 44 Zentimeter hohem Rahmen zur Verfügung und bietet unter anderem drei Gänge über eine Nabenschaltung und mechanische Felgenbremsen an beiden Rädern, die mit Reflex-Streifen zur besseren Sichtbarkeit bei Dunkelheit ausgestattet sind. Wichtig: Eine Rücktrittbremse gibt es bei diesem Stadtrad mit elektrifiziertem Antrieb nicht. Dafür aber ein LED-Dauerlicht (30 Lux) und eine Federgabel am Vorderrad. Die weitere Ausstattung:

Mittelmotor (250 Watt / 65 Nm)

fünf Unterstützungsstufen

Rahmenakku (418 Wh / 11,6 Ah / 36 Volt)

Reichweite: bis zu 100 Kilometer

Schiebehilfe vorhanden

Gewicht: 27 Kilogramm

zul. Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Neu bei Aldi im Angebot: ein City E-Bike von Fischer.

Angeboten wird das Fischer City E-Bike CITA 2.1i von Aldi zu einem Preis von 1.349 Euro. Das sind 25 Prozent weniger als vom Hersteller in Bezug auf den unverbindlichen Verkaufspreis empfohlen. Insbesondere das Modell mit 44 Zentimeter hohem Rahmen ist im Vergleich zu Angeboten anderer Webshops preislich sehr attraktiv.

Wichtig: Bei allen drei E-Bike-Angeboten musst du bei Aldi noch recht hohe Versandkosten einkalkulieren. Sie liegen aufgrund einer Lieferung per Spedition zu dir nach Hause bei einmalig 44,90 Euro. Speziell bei hohen Versandkosten ist ein besonders prüfender Blick auf die anfallenden Gesamtkosten zu empfehlen.

Jetzt weiterlesen Chef weg, Traum geplatzt: Dieser beliebte E-Bike-Hersteller steht vor dem Ruin