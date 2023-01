Aldi: Dieses Notebook-Schnäppchen ist eine Wucht

Pünktlich zum Jahreswechsel geht der Lebensmittel-Discounter Aldi mit einem neuen Notebook-Angebot von Medion auf Kundenfang. Und zwar nicht nur in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd, sondern auch im Aldi Onlineshop. Begleitet wird das Angebot von einer umfangreichen TV-Kampagne. Es ist also davon auszugehen, dass der Rechner stark nachgefragt und möglicherweise schnell ausverkauft sein wird. Schnell zu sein, kann sich also lohnen.

Medion-Notebook bei Aldi kaufen

Positioniert wird der auf Windows 11 Home basierende Medion E15411 (MD64130) im stark nachgefragten Mittelklasse-Segment. Er eignet sich damit nicht nur für Arbeiten im Homeoffice, sondern ist auch ein smarter Begleiter für Schule und Universität. Zudem ist das Notebook im edel anmutenden Aluminium-Design mit einem Gewicht von nur knapp 1,8 Kilogramm gut für Pendelfahrten im Nah- und Fernverkehr mit der Bahn gerüstet. Denn die Akkulaufzeit soll laut Hersteller bei bis zu neun Stunden liegen. Der Computer kommt also lange ohne direkte Energiezufuhr aus.

Der Laptop bietet ein 15,6 Zoll (ca. 40 cm) großes Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) mit IPS-Technologie und als zentrale Recheneinheit den Intel-Prozessor Core i5-1135G7. Die CPU stellt vier Kerne bereit, die Basisaufgaben mit einer Taktgeschwindigkeit von 2,4 GHz erledigen und sich per Turbo-Boost auf bis zu 4,2 GHz beschleunigen lassen. Für die Grafikausgabe zeichnet sich Intels Xe Graphics verantwortlich. Die verbauten 8 GB RAM (DDR4) sind solider Durchschnitt, der 1 TB große SSD-Speicher aber ein echtes Ausrufezeichen. Erfreulich ist zudem, dass nicht einmal auf eine beleuchtete Tastatur verzichtet werden muss.

Neu bei Aldi im Angebot: das Notebook Medion E15411.

Zu den weiteren Extras gehören Bluetooth 5.1, WiFi 6 für schnelle, drahtlose Internetverbindungen, zwei USB-Ports und ein HDMI-Anschluss. Auch ein Kartenleser für MicroSD-Karten ist in das Gehäuse integriert. Ferner fehlt es natürlich nicht an einer oberhalb des Bildschirms in den Rahmen integrierten HD-Webcam. Einen separaten LAN-Anschluss gibt es allerdings nicht. Auf kabelgebundenes Internet musst du folglich verzichten, sofern du dir nicht einen passenden LAN-Adapter besorgst.

Was kostet das Medion E15411 (MD64130)?

Angeboten wird der Medion-Laptop E15411 (MD64130) zu einem Preis von 549 Euro. Sicherst du dir das Notebook im Aldi Onlineshop kommen einmalig 4,95 Euro für den Versand dazu. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der tragbare Computer satte 1 TB Speicherplatz bietet, ist das ein echtes Top-Angebot.

Vergleichbar ausgestattete Rechner kosten auf Basis von Windows 11 in der Regel 620 Euro und mehr. Das nahezu baugleiche Medion-Modell MD62438 ist bei MediaMarkt und Saturn derzeit für knapp 700 Euro zu haben. Aldi offeriert mit seinem neuen Notebook-Angebot also ein lupenreines Notebook-Schnäppchen.