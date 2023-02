Aldi: Dieses Notebook ist ein echter Preishit

Das Notebook-Schnäppchen ist ab dem 2. Februar (7 Uhr) sowohl über den Aldi Onlineshop, als auch in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd zu haben. Der tragbare Rechner aus dem Hause Medion zeichnet sich als kleines Preis-Leistungs-Wunder aus. Denn du bekommst beim Medion Akoya E15412 (MD64090) nicht nur Zugriff auf einen schnellen Prozessor, sondern kannst auch Arbeitsspeicher satt nutzen. Und das für unter 700 Euro.

Aldi: Guter Mittelklasse-Laptop zum Sparpreis

Ausgestattet ist der Medion-Rechner mit einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Display, das eine Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln bietet. Für den Antrieb sorgt ein Intel Core i7-1165G7 Prozessor, dessen vier Kerne mit bis zu 2,8 GHz Basis- und (bei Bedarf) maximal 4,7 GHz Turbo-Taktung arbeiten. Dazu gesellen sich stattliche 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und 512 GB SSD-Speicher mit vorinstalliertem Windows 11 Home. Als Grafikchip kommt Intels Iris Xe Graphics zum Einsatz.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine HD-Kamera, eine vollständige Tastatur mit separatem Ziffernpad und Hintergrundbeleuchtung sowie Bluetooth 5.0. Einen LAN-Anschluss gibt es zwar nicht, dafür aber integriertes WLAN, das sogar Wi-Fi 6 unterstützt. Externe Geräte kannst du über jeweils einen USB-C-, USB-A- und HDMI-Anschluss mit dem Medion Akoya E15412 verbinden. Der integrierte Akku gestattet laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu acht Stunden.

Neu bei Aldi im Angebot: das Medion Akoya E15412 (MD64090).

Was kostet das Medion-Notebook bei Aldi?

Angeboten wird das Medion-Notebook von Aldi zu einem Kampfpreis von 679 Euro. Drei Jahre Garantie sind ebenso inklusive wie drei Monate Xbox Game Pass Ultimate. Normalerweise liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) laut Angaben von Aldi Süd bei knapp 750 Euro. Bei einer Online-Bestellung kommen einmalig 4,95 Euro für den Versand dazu.

Ein günstigeres Notebook – mit der von Aldi und Medion gewählten Ausstattung – zu bekommen, ist gegenwärtig schwierig bis unmöglich. Ein aktueller Preisvergleich offenbart, dass vergleichbare Rechner im Internethandel aktuell mindestens 100 Euro mehr kosten. Vor diesem Hintergrund ist der neue Aldi-Rechner ein waschechter Kauftipp für die Nutzung zu Hause oder im Büro. Ab Donnerstagmorgen liegt das Modell – voraussichtlich in überschaubarer Stückzahl – in den Filialen. Online dürfte die Chance höher sein, das Schnäppchen tatsächlich zu ergattern.

Alternative: Multimedia-PC mit Nvidia-Grafik

Alternativ zu einem Notebook kannst du dich im Aldi Onlineshop auch für einen Multimedia-PC entscheiden. Der Medion Akoya P66095 (MD34875) bietet nicht nur einen Intel Core i5 Prozessor, sondern auch 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Zudem ist eine Einsteiger-Grafikkarte von Nvidia mit 4 GB VRAM verbaut. Der PC eignet sich also auch, um Spiele in Full-HD-Qualität ruckelfrei nutzen zu können.

Windows 11 Home

Intel Core i5-12400 Prozessor (sechs Kerne, 2,5 GHz Basistakt, 4,4 GHz Turbo-Boost

8 GB Arbeitsspeicher (DDR4 bis 3.200 MHz)

512 GB SSD-Speicher

Nvidia GeForce GTX 1650

Wi-Fi 6 & LAN-Anschluss

Anschlüsse vorne: 2 x USB 3.2 Gen 1

Anschlüsse hinten: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x USB-C (3.2), 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4

Auch ein Multimedia-PC ist bei Aldi jetzt erhältlich.

Der Preis: 649 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Das ist gemessen an der grundlegenden Ausstattung ein recht hoher Preis. Nicht vergessen darf man allerdings, dass eine Marken-Grafikkarte von Nvidia an Bord ist, die den Preis etwas in die Höhe treibt. Kannst du auf die Nvidia-Grafik verzichten, gibt es vergleichbar ausgestattete Rechner schon ab rund 540 Euro. Mit Windows 11 Professional sogar ab rund 420 Euro.

Gaming-Hardware zum Sonderpreis

Außerdem hat Aldi noch einen Gaming-PC und zwei Gaming-Notebooks zum Sonderpreis im Angebot.

Medion Erazer Engineer X20 (MD34800) Gaming PC

Windows 11 Home

Intel Core i7-12700 Prozessor (zwölf Kerne, bis zu 2,1 GHz Basistakt, max. 4,9 GHz Turbo-Boost)

32 GB Arbeitsspeicher (DDR4 bis 3.200 MHz)

1 TB SSD-Speicher

Nvidia GeForce RTX 3070 LHR (8 GB VRAM)

Wi-Fi 6 & LAN-Anschluss

Anschlüsse vorne: 2 x USB 3.2 Gen 1

Anschlüsse hinten: 3 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x USB-C (3.2), 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a

Wasserkühlung (Cooler Master MasterLiquid ML120L)

Preis: 1.599 Euro zzgl. Versandkosten

Medion Erazer Crawler E30 (MD64125) Gaming Notebook

15,6 Zoll Display (144 Hz, 1.920 x 1.080 Pixel)

Windows 11 Home

Intel Core i5-12500H Prozessor (zwölf Kerne, bis zu 3,3 GHz Basistakt, max. 4,5 GHz Turbo-Boost)

16 GB Arbeitsspeicher (DDR4 bis 3.200 MHz)

512 GB SSD-Speicher

Nvidia GeForce RTX 3050 (4 GB VRAM)

Wi-Fi 6 & LAN-Anschluss

Anschlüsse: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2, 2 x USB 3.2 (Typ-C), 1 x Mini DisplayPort 1.4, 1 x HDMI out

Akku mit vier Stunden Laufzeit im Gaming-Modus

Gewicht: 2,03 kg

Preis: 899 Euro zzgl. Versandkosten

Medion Erazer Beast X20 (MD64065) Gaming Notebook

17,3 Zoll Display (300 Hz, 1.920 x 1.080 Pixel)

Windows 11 Home

Intel Core i9-11900H Prozessor (acht Kerne, bis zu 2,5 GHz Basistakt, max. 4,9 GHz Turbo-Boost)

32 GB Arbeitsspeicher (DDR4 bis 3.200 MHz)

1 TB SSD-Speicher

Nvidia GeForce RTX 3080 (16 GB VRAM)

Wi-Fi 6 & LAN-Anschluss

Anschlüsse: 3 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 (Typ-C), 1 x HDMI 2.0

Gewicht: 2,3 kg

Preis: 2.249 Euro zzgl. Versandkosten

Alle hier genannten Rechner stehen ab sofort zur Verfügung – aber nur solange der Vorrat reicht.

