Aldi-Deal floppt: Vor diesem Tablet können wir nur warnen

Nur solange der Vorrat reicht und zum Sonderpreis rutscht bei Aldi ab dem 10. Februar ein neuer Tablet-Deal ins Angebot. Neben einem Medion-Fernseher zu Knallerpreis bietet Aldi auch das Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705L über seinen Onlineshop zum Kauf an. Das Besondere: Das Tablet ist mit seinem 10,1 Zoll großen Display auf Multimedia-Inhalte optimiert und bietet on top sogar eine integrierte LTE-Unterstützung. Du bist also auf Wunsch auch unterwegs immer mit dem Internet verbunden. Die passende SIM-Karte ist im Lieferumfang inklusive. Aber: Wirklich empfehlenswert ist ein Kauf trotzdem nicht – aus gleich mehreren Gründen.

Lenovo-Tablet bei Aldi kaufen: Auf den ersten Blick solide

Aber der Reihe nach: Für den Antrieb des Lenovo-Tablets sorgt ein Qualcomm Snapdragon 439. Dieser bereits Mitte 2018 vorgestellte Prozessor verfügt über acht Kerne, die alle der Basis-Serie (A53) von ARM entspringen. Vier Kerne takten mit bis zu 2,0 GHz, vier weitere mit maximal 1,45 GHz. Allzu große Leistungssprünge sind damit nicht zu erwarten. Dazu gesellen sich überschaubare 4 GB Arbeitsspeicher und für einen Tablet-PC streng genommen zu schmale 64 GB Speicherplatz. Anders als bei iPads von Apple ist der interne Speicher des Lenovo Yoga Smart Tab aber per MicroSD-Karte erweiterbar – um bis zu 256 GB.

Weitere Extras: Eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine Frontkamera mit einer Auflösung von 5 Megapixeln. In das Gehäuse ist zudem ein Klappständer integriert, damit das Tablet zum Beispiel im Zug oder Flugzeug einfach auf dem dort nutzbaren Klapptisch aufgestellt werden kann. Auf diese Weise lässt sich die Lieblingsserie oder ein Film-Blockbuster etwa von Netflix oder Prime Video ohne zusätzliches Zubehör recht komfortabel genießen. Ist man allein, kann man etwa in einem Hotelzimmer oder auch in den heimischen vier Wänden zudem auf zwei Hi-Fi-Lautsprecher aus dem Hause JBL zugreifen.

Vorsicht: Uralt-Betriebssystem

Klingt alles soweit hochinteressant? Stimmt! Und doch möchten wir eine kleine Warnung aussprechen. Denn das von Aldi angebotene Lenovo-Tablet ist alles andere als eine Neuheit. Vorinstalliert ist nämlich als Betriebssystem nur Android 9; verbunden mit der Möglichkeit, Android 10 installieren können. Zum Vergleich: Viele Tablet- und Smartphone-Hersteller verteilen in diesen Tagen bereits Updates auf Android 12 oder statten ihre neue Hardware ab Werk mit diesem aktuellen Betriebssystem aus. Problematisch ist das schon recht hohe Alter des Betriebssystems – es wurde 2018 vorgestellt – vordergründig hinsichtlich der Sicherheit. Das Lenovo-Tablet dürfte nämlich nicht mehr lange mit Sicherheitsupdates für Android ausgestattet werden. Möglicherweise gibt es sogar jetzt schon keine Updates mehr.

Weitere Nachteile: Kein WiFi 6 und nur Bluetooth 4.2. Im Zusammenspiel mit dem vergleichsweise schwachen Prozessor und dem alten Betriebssystem sollte ein Kauf deswegen wohlüberlegt sein. Und der Preis? Für den Tablet-PC mit 7.000 mAh großem Akku und optionalem Kindermodus musst du 279 Euro investieren. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt nach Angaben von Aldi bei 329 Euro. Du kannst also 50 Euro sparen. Viel ist das unter Berücksichtigung der genannten Nachteile nicht. Gut ist der Preis trotzdem. Denn in anderen Onlineshops kostet das Tablet derzeit – etwas überraschend – mindestens rund 342 Euro.

Zusätzliche Lieferkosten fallen bei einer Bestellung im Onlineshop von Aldi nicht an. Und wie eingangs erwähnt: Eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben ist im Lieferumfang bereits inklusive.

