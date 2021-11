Aldi: Das nahezu perfekte Homeoffice- und Büro-Notebook kommt

Ein Kassenschlager kehrt zurück. Ab Donnerstag, 4. November 2021, bietet Aldi wieder das Notebook Medion Akoya S15449 an. In der Modellvariante MD63945 bietet der Rechner zwar etwas weniger als man es aus der Vergangenheit gewohnt ist. Das hat allerdings auch positive Seiten. Denn der Preis fällt besonders niedrig aus. Doch welche anderen Vor- und Nachteile hält das Angebot bereit?

Medion Akoya S15449 (MD63945): Leistung satt

Im Kern bietet das Medion Akoya S15449 den Intel Core i7-1165G7 Prozessor. Er taktet mit bis zu 2,8 GHz Basisleistung und beschleunigt bei Bedarf vorübergehend auf bis zu 4,7 GHz. Möglich macht es die sogenannte Intel Turbo-Boost Technology. Ausgestattet ist die CPU mit 12 MB Cache und vier Kernen. Kleiner Nachteil unter anderem für Gamer: Es gibt im neuen Aldi-Notebook keine dedidierte Grafikkarte. Stattdessen muss die On-Board-Grafik Intel Iris Xe ausreichen. Wiederum positiv: Stattliche 16 GB Arbeitsspeicher stehen zur Verfügung.

Für persönliche Daten sind auf dem 1,8 Kilogramm schweren Computer 512 GB SSD-Speicher verfügbar. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu den bisher vermarkteten Modellen des Akoya S15449. Die waren noch mit 2 bzw. 1 TB Speicherplatz im Handel gelandet. Der Bildschirm des Laptops ist 15,6 Zoll groß und löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Unter dem Aluminium-Gehäuse ist zudem ein Akku mit einer Laufzeit von bis zu 8,5 Stunden integriert.

Abgerundet wird die Ausstattung durch pfiffige Extras wie Bluetooth 5.1, WiFi 6 und eine beleuchtete Tastatur. Weiterhin sind natürlich HD-Webcam, Mikrofon und zwei Lautsprecher mit an Bord. In Zeiten, in denen immer mehr Rechner für Videokonferenzen genutzt werden, unverzichtbare Extras. Ebenfalls praktisch: Selbst auf eine Alexa-Sprachsteuerung hat Medion bei seinem auf Windows 11 basierenden Rechner nicht verzichtet. Und was die Anschlüsse betrifft: Hier hast du Zugriff auf einen Kartenleser für SD-Karten, 1 x USB 3.2 Gen2 Typ-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Typ-A, 1 x USB 2.0 sowie 1 x HDMI out. Ein klassischer LAN-Anschluss für ein Netzwerkkabel fehlt jedoch.

An der linken Seite finden sich unter anderem der Netzanschluss und ein HDMI-Port.

Fazit: Viele Extras zu einem guten Preis

Bleibt natürlich noch die Frage, was das Medion Akoya S15449 überhaupt kostet, wenn es ab Donnerstag im neuen Aldi Onlineshop zu haben ist. Die Antwort: 799 Euro. Mit Blick auf die gebotene Ausstattung ist das ein sehr attraktiver Preis. Denn vor allem die Tatsache, dass du einen schnellen Prozessor und viel Arbeitsspeicher in Kombination mit schnellem Wifi 6 nutzen kannst, machen das Notebook zu einem fast schon perfekten Rechner für das Homeoffice oder das Büro.

Wichtig auch: Zu haben ist das Medion-Notebook ab dem 4. November 2021 um 7 Uhr – drei Jahre Garantie inklusive. Offiziell endet der Verkauf am 27. November um kurz vor Mitternacht. Aus Erfahrung ist aber bekannt, dass derart attraktive Angebote schon deutlich schneller ausverkauft sind. Du solltest dich also beeilen, wenn du von dem neuesten Notebook-Angebot bei Aldi profitieren möchtest.

Übrigens: Schon am 28. Oktober 2021 ist bei Aldi eine neue Multimediawoche gestartet. Zahlreiche Computer zum Sonderpreis inklusive – teilweise auch in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd.