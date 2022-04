Aldi: City E-Bike zum Top-Preis kaufen Hayo Lücke 3 Minuten

Im Onlineshop von Aldi kannst du in Kürze wieder ein City E-Bike von Llobe bestellen. Es ist in einem auffälligen Retro-Design gehalten und kostet nur etwas mehr als 1.000 Euro. Wir verraten dir alles, was du zu dem neuen Deal wissen musst.