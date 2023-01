40 Prozent Rabatt bei Aldi: City E-Bike zum Top-Preis erhältlich

Satte 40 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) kannst du dir sichern, wenn du dich jetzt für einen neuen E-Bike-Deal im Onlineshop von Aldi entscheidest. Denn dort steht ab sofort das Llobe City E-Bike Metropolitan Joy in zwei Farben zum Top-Preis zur Verfügung. Wenn du also schon immer auf der Suche nach einem alltagstauglichen Pedelec für unter 1.000 Euro warst, bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit, günstig zuzuschlagen.

Llobe City E-Bike Metropolitan Joy bei Aldi kaufen

Ausgestattet ist das E-Bike unter anderem mit einem 13 Ah großen Lithium-Ionen-Akku (36 V), der eine elektrische Trittunterstützung für bis zu 100 Kilometer bei einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h verspricht. Bist du schneller unterwegs, schaltet sich die Trittunterstützung aus. Die tatsächliche Reichweite ist unter anderem davon abhängig, wie viel Zuladung transportiert wird und auf welchem Untergrund du unterwegs bist. Auch Gegenwind kann für eine geringere Reichweite sorgen. Drei Unterstützungsmodi werden durch eine 3-Gang-Nabenschaltung von Shimano ergänzt. Zur weiteren Ausstattung des E-Bikes gehören:

E-Motor am Vorderrad (250 Watt)

Schiebehilfe bis 6 km/h

Felgenbremse vorne und hinten

Rücktrittbremse verfügbar

LED-Front- und -Rückleuchten

Radgröße: 28 Zoll

Rahmenhöhe: circa 50 Zentimeter

maximal zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Neu bei Aldi im Angebot: das City E-Bike Metropolitan Joy von Llobe.

Was kostet das Llobe E-Bike Metropolitan Joy?

Zur Verfügung steht das Llobe City E-Bike in Weiß und Bordeauxrot. Normalerweise würden für das elektrifizierte Fahrrad 1.599 Euro anfallen, bei Aldi musst du aber nur 949 Euro bezahlen; solange der Vorrat reicht. Hinzu kommen Versand- und Transportkosten (Spedition) in Höhe von 34,90 Euro.

Trotzdem bleibt der Aldi-Deal richtig günstig. Denn in anderen Webshops werden für das E-Bike zur Stunde inklusive Versandkosten mindestens 1.186 Euro fällig. Bei Bedarf bietet Aldi auch eine Finanzierung per Ratenkauf an.