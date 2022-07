Aldi bringt neue E-Bike-Schnäppchen an den Start

Ab sofort sind im Onlineshop von Aldi zwei neue Jeep E-Bikes erhältlich. Einerseits ein Klapp-E-Bike, das sich zum Beispiel auch für Pendler für die Mitnahme in Bus und Bahn eignet. Andererseits ein E-Mountainbike mit in den Rahmen integriertem Akku. Aber lohnt sich der Kauf wirklich? Wir haben den Preis-Check gemacht.

Jeep E-Bike Fold FR 7000 bei Aldi kaufen

Darf es ein faltbares E-Bike sein? Dann hat der Aldi Onlineshop das Jeep E-Bike Fold FR 7000 für dich im Angebot. Es wirkt mit seinem 20 Zoll kleinen Reifen und dem klappbaren Alu-Rahmen eher nicht für große Menschen geeignet, der Hersteller behauptet aber das Gegenteil. Personen bis zu einer Größe von 1,95 Metern sollen problemlos mit dem Klapp-E-Bike zum Ziel radeln können. Und dabei stehen nicht nur Scheibenbremsen vorne und hinten zur Verfügung, sondern auch eine Federgabel am Vorderrad.

Xiongda Heckmotor (250 Watt, 40 Nm)

in den Rahmen integrierter Akku (374,4 Wh, 10,4 Ah, 36V)

elektrische Trittunterstützung / Reichweite: bis zu 80 Kilometer

Shimano 7-Gang-Kettenschaltung

zulässiges Gesamtgewicht: 130 Kilogramm

2 Jahre Garantie

Klapp-E-Bike mit breiten Reifen: das Jeep E-Bike Fold FR 7000.

Im Webshop des Herstellers steht das Jeep E-Bike Fold FR 7000 normalerweise zu einem Preis von 2.199 Euro zur Verfügung – und damit 300 Euro unterhalb der offiziellen unverbindlichen Preisempfehlung. Bei Aldi fällt der Rabatt noch umfangreicher aus. Dort kannst du das Klapp-E-Bike nämlich jetzt für 1.999 Euro kaufen. Andere Webshops verlangen gegenwärtig mindestens 2.400 Euro.

Jeep Mountain-E-Bike MHM 7000 bei Aldi kaufen

Wer stattdessen häufiger Ausflüge ins Gelände plant, wird sich eher für das Jeep Mountain E-Bike MHM 7000 begeistern können. Als Hardtail-Variante ist das Hinterrad zwar nicht gefedert, am Vorderrad kommt aber eine Federgabel für die gut gedämpfte nächste Tour über Stock und Stein zum Einsatz. Der Akku ist wie eingangs erwähnt in den Rahmen integriert, hydraulische Scheibenbremsen sorgen für einen unverzüglichen Halt, wenn es notwendig sein sollte. Bemerkenswert ist der vergleichsweise große Akku, der allerdings auch den Preis in die Höhe treibt.

Motinova Mittelmotor (250 Watt, 80 Nm)

in den Rahmen integrierter Akku (630 Wh, 17,5 Ah, 36V)

elektrische Trittunterstützung / Reichweite: bis zu 130 Kilometer

microSHIFT 9-Gang-Kettenschaltung

zulässiges Gesamtgewicht: 130 Kilogramm

2 Jahre Garantie

Ein Mountain-E-Bike der unteren Mittelklasse: das Jeep MHM 7000.

Im Onlineshop des Herstellers ist das Jeep E-MTB zur Stunde nicht zu finden. Sehr wohl aber im Onlineshop von Netto, wo derzeit knapp 3.499 Euro fällig werden. Schon das ist ein deutlicher Rabatt gegenüber des unverbindlichen Verkaufspreises, der laut Angaben von Aldi bei 4.099 Euro liegt. Im Onlineshop von Aldi kostet das Rad hingegen nur 2.849 Euro. Du kannst also 30 Prozent sparen – ein wirklich guter Preis.

Hinweise zum Versand

Beide E-Bikes stehen im Onlineshop von Aldi ohne zusätzliche Versandkosten zur Verfügung und werden per Spedition bis zur Bordsteinkante zu dir nach Hause geliefert. Und das innerhalb von 5 bis 15 Tagen nach Bestelleingang. Angeboten werden beide Räder nur solange der Vorrat reicht, maximal aber bis zum 28. August 2022.

