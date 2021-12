Aldi bietet Apple AirPods 2019 zum Top-Preis - es geht aber noch günstiger

Aldi Süd hatte zum Singles Day ein attraktives Schnäppchen im Angebot: Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer AirPods 2 von Apple. Für 119 Euro waren sie seinerzeit zu haben. Jetzt zieht Aldi Nord nach – mit einem nochmals reduzierten Preis. Zu beachten ist jedoch, dass in jeder Filiale offenbar nur eine kleine Menge an AirPods zu haben ist. Denn der Verkauf beschränkt sich – und das ist bei neuen Angeboten von Aldi nicht die Regel – auf einen einzigen Tag.

Früh aufstehen ist angesagt – an einem Samstag

Denn zu haben sind die AirPods 2019 (2. Generation) in den Filialen von Aldi Nord ausschließlich am morgigen Samstag, 11. Dezember 2021. Aldi selbst verweist darauf, dass der Artikel „nur in begrenzter Anzahl“ zur Verfügung stehe. Er könne daher schon am Vormittag kurz nach Aktionsbeginn ausverkauft sein. Es kann sich also unter Umständen lohnen, früh aufzustehen, wenn man sich die Apple-Kopfhörer sichern möchte. Die meisten Aldi-Filialen öffnen schon um 7 Uhr.

Aber was bieten die In-Ear-Kopfhörer überhaupt aus technischer Perspektive? Doppeltippen auf das Gehäuse sorgt dafür, die Audiowiedergabe zu starten, zum nächsten Track zu springen oder einen Anruf anzunehmen. Alternativ kannst du auch Apples Sprachassistenten Siri aktivieren („Hey Siri“), um einen Song abzuspielen, einen Gesprächspartner deiner Wahl anzurufen oder eine Wegbeschreibung aufzurufen.

Mit einer Akkuladung ist es nach Herstellerangaben möglich, die AirPods der 2. Generation bis zu fünf Stunden zu nutzen. Telefonierst du darüber, ist eine Nutzung bis zu drei Stunden möglich. Im Lieferumfang enthalten ist ein Ladecase. Damit kannst du in 15 Minuten neue Energie für bis zu 3 Stunden Wiedergabe und bis zu zwei Stunden Sprechdauer nachladen. Kompatibel sind die Apple AirPods 2 mit iPhones und Android-Smartphones. Eine Verbindung zu Handys erfolgt über Bluetooth 5.0.

Wichtig: Die AirPods aus dem Jahr 2019 sind zweifelsohne gute In-Ear-Kopfhörer, du solltest aber zwei Dinge beachten. Einerseits, dass es inzwischen schon die dritte Generation der Apple AirPods zu kaufen gibt – nicht nur kompakter in den Abmessungen, sondern auch mit hochwertigerem 3D Audio ausgestattet. Und auch die AirPods Pro sind bereits Teil der Angebotspalette von Apple. Bei diesen In-Ears hast du auch Zugriff auf eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC).

Was kosten die Apple AirPods 2019 (2. Generation) bei Aldi?

Bei Apple selbst sind die Apple AirPods 2019 aktuell zu einem Preis von 149 Euro zu haben – kostenlose Gravur inklusive. In anderen Onlineshops kannst du die In-Ear-Kopfhörer derzeit ab 109 Euro kaufen. Und Aldi? Der Lebensmitteldiscounter kann diesen Preis zwar nicht unterbieten, erreicht diesen aktuellen Bestpreis aber fast. Denn am Samstag, 11. Dezember 2021, sind die In-Ears bei Aldi Nord für 111 Euro zu haben. Zwar gab es die AirPods 2 in jüngerer Vergangenheit an einzelnen Tagen auch schon für unter 100 Euro zu kaufen, aktuell sind 111 Euro aber ein Top-Preis.

Jetzt weiterlesen AirPods 3: Von diesem Feature kann die Pro-Version nur träumen