Aldi: Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion zum Top-Preis

Akku-Rasenmäher liegen im Trend. Sie sind leicht, wendig, leise und vor allem kabellos nutzbar. So wird die Pflege des heimischen Rasens zum Kinderspiel. Nachdem Aldi Süd jüngst mit einem Akku-Rasenmäher für weit unter 100 Euro überraschte, zieht jetzt der Onlineshop des Lebensmitteldiscounters mit einem ähnlichen Angebot nach. Dort ist ab Donnerstag, 12. Mai, ein etwas teurerer, aber ebenfalls batteriebetriebener und vor allem besser ausgestatteter Rasenmäher des Herstellers Ikra zu haben.

Akku-Rasenmäher mit 37 Zentimetern Schnittbreite

Die technischen Parameter des Ikra Akku-Rasenmähers ICM 2/2037 im Aldi-Onlineshop sind ähnlich zu jenen, des Aldi-Süd-Mähers. Allerdings ist der Ikra-Mäher mit einer etwas größeren Schnittbreite gesegnet. Sie liegt bei 37 Zentimetern. Für den Betrieb des bürstenlosen Motors kommen zwei 20V-Akkus zum Einsatz (2,0 Ah), die für bis zu 40 Minuten nutzbar sind. Der Hersteller verspricht, dass sich so Rasenflächen von einer Größe von bis zu 250 m² mähen lassen.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören eine sechsfach einstellbare Schnitthöhenverstellung (25 bis 75 mm), ein 40 Liter großer Fangkorb und – besonders praktisch – ein Mulch-Kit. Mit der Mulchfunktion kannst du deinen Rasen auf natürliche Weise düngen, indem das Schnittgut einfach auf der Rasenfläche verbleibt. Die beiden notwendigen Akkus sind ebenso im Lieferumfang enthalten wie ein Doppel-Schnellladegerät. Du kannst also beide Akkus zeitgleich wieder mit neuer Energie versorgen.

Viel Kunststoff ist beim Ikra ICM 2/2037 Akku-Rasenmäher unübersehbar.

Was kostet der Ikra ICM 2/2037 Akku-Rasenmäher bei Aldi?

Der unverbindliche Verkaufspreis des Herstellers liegt laut Angaben von Aldi bei knapp 280 Euro. Aldi selbst bietet den Ikra Akku-Rasenmäher aber für 169 Euro an – also mit knapp 40 Prozent Rabatt. Das ist für die gebotene Ausstattung ein echtes Schnäppchen. Zwar ist der ICM 2/2037 aktuell in fast allen anderen Onlineshops ausverkauft, die Preis-Historie der Preissuchmaschine Idealo offenbar aber, dass es den Akku-Rasenmäher in den vergangenen zwölf Monaten fast nie für unter 200 Euro zu kaufen gab.

