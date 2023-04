Aldi: 4K-UHD-Fernseher mit Android TV zum Sonderpreis kaufen

Bei dem 43-Zoll-Modell handelt es sich um den Medion Life X14339 (MD30059). Der Q-LED-Fernseher bietet ein LCD-Panel mit LED-Backlight-Technologie und 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel). Nutzbar ist er dank HD-Triple-Tuner nicht nur in Haushalten mit Satellitenzugang, sondern auch an Kabelanschlüssen und überall dort, wo per Zimmerantenne auf DVB-T gesetzt wird. Das Bild wird auf Wunsch nicht nur per HDR, sondern auch per Dolby Vision optimiert. Auch auf Micro Dimming für noch detailreichere Bilder musst du nicht verzichten.

Aldi: Android-Fernseher mit 43-Zoll-Bildschirm zum Sparpreis

Weitere Ausstattungsmerkmale sind der Google Assistant als digitaler Sprachassistent, die Möglichkeit, Apps aus dem Google Play Store auf den Fernseher zu laden und neben WLAN– auch Bluetooth-Unterstützung. Das ist unter anderem dann von Vorteil, wenn du eine Soundbar mit dem Fernseher verbinden möchtest. Schließt du eine externe Festplatte an den Fernseher an, kannst du zudem von der PVR-ready-Unterstützung profitieren, um TV-Aufnahmen zu starten. Dafür sind rückseitig zwei USB-Anschlüsse zu finden; ergänzt durch unter anderem drei HDMI-Ports und einen LAN-Anschluss. Die Audioleistung über die verbauten Stereo-Anschlüsse liegt bei 2 x 10 Watt.

Medion Life X14339 (MD30059)

Angeboten wird der Medion Life Fernseher mit 43 Zoll großem Bildschirm zu einem Preis von 329 Euro. Das sind immerhin 20 Euro weniger als beim Hersteller selbst fällig werden. Einmalig kommen 4,95 Euro für den Versand hinzu.

Alternative: 32 Zoll für unter 200 Euro

Alternativ kannst du dich für den Medion Life P13299 (MD30050) entscheiden. Dieser Fernseher ist mit einem 32 Zoll großen LCD-Panel mit LED-Backlite-Technologie ausgestattet und lässt sich ebenfalls über alle klassischen Empfangswege über den integrierten HD-Tuner nutzen. Die maximal mögliche Auflösung liegt allerdings nur bei Full HD (1.920 x 1.080 Pixel).

HDR, Google-Sprachassistent und Bluetooth sind auch bei diesem TV-Gerät an Bord. Ebenso WLAN und die PVR-ready-Unterstützung für Aufnahmen vieler TV-Inhalte. Und natürlich bietet auch dieser Android-Fernseher die Möglichkeit, viele der dir von deinem Smartphone schon bekannten Apps auch auf einem größeren Bildschirm zu nutzen. Eingeschränkt ist die Audioleistung. Sie liegt nur bei 2 x 6 Watt. Zwei USB- und drei HDMI-Anschlüsse sind aber auch bei diesem Fernseher nutzbar.

Medion Life P13299 (MD30050)

Was kostet der Medion-Android-Fernseher bei Aldi?

Aldi ruft für diesen Fernseher einen Preis in Höhe von 189 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand auf. Beim Hersteller selbst musst du gegenwärtig knapp 200 Euro für das entsprechende TV-Gerät mit 16:9-Display bezahlen.