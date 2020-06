Bei Saturn sind auf den diversen Angebote-Seiten und auch im großen Restposten-Bereich stets einige Schnäppchen zu machen. Genaues Hinschauen ist dabei wichtig. Wir haben uns durch verschiedene Deals geklickt und 5 wirklich gute Angebote rausgesucht.

Bose SoundLink Mini II zum Schnapszahlpreis

Der Bose SoundLink Mini II ist schon seit 5 Jahren auf dem Markt. Das kleine Raumklangwunder kostete einst 250 Euro. Mittlerweile ist der kleine Bluetooth-Speaker deutlich günstiger geworden – aber audiotechnisch immer noch ein gefragtes Produkt. Bei Saturn kostet der SoundLink Mini II nun 111 Euro, aktueller Bestpreis und generell eine gute Investition für Suchende nach einem passablen und vor allem portablen Bluetooth-Lautsprecher. Für unterwegs und draußen bietet das Gerät für etwas mehr als 100 Euro ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber auch für den Einsatz im Innern ist der SoundLink Mini II ein echter Tipp, der Lautsprecher verbreitet einen für seine geringe Größe schier unglaublichen Raumklang.

Dank Akkubetrieb kannst du ihn natürlich auch temporär in mehreren Räumen nutzen. Ein eventueller Nachteil: Der SoundLink Mini II entstammt noch der prä-Sprachassistenten-Zeit. Mittels Alexa und Co. Lässt sich der Speaker somit nicht direkt bedienen – Musikstreaming ist nur via verbundenem Gerät – Smartphone, Tablet, Smart TV – möglich.

Samsung Gear Fit 2 Pro zum Top-Preis bei Saturn

Bei den Restposten-Angeboten von Saturn haben wir auch eine voll ausgestattete Sportuhr von Samsung zum Top-Preis gefunden: Die Samsung Gear Fit 2 Pro kostet 109 Euro. Der Preis gilt für die Farben Schwarz und Rot sowie für beide Armbandgrößen S und L. Um satte 60 Euro unterbietet Saturn mit dem Deal die Konkurrenz.

Die Gear Fit 2 Pro ist ein Fitnesstracker mit erweiterter Funktionalität. Will heißen: Das Armband ist näher an der Smartwatch und bietet deutlich mehr Funktionen als reines Fitnesstracking. Mit gekoppeltem Smartphone kannst du einige Smartphone-Features auf der Uhr darstellen – etwa eingehende Nachrichten, aktuelle Termine und du kannst zum Beispiel die Medienwiedergabe steuern ohne das Smartphone rausnehmen zu müssen – ideal beim Sport.

Ganz autark funktioniert die Gear Fit2 Pro nicht – das unterscheidet sie von einer vollwertigen Smartwatch, die aber auch deutlich teurer ist.

Philips Sonicare DiamondClean – smarte Zahnbürste im Angebot

Bei elektrischen Zahnbürsten machen Philips und Oral-B einen Großteil des Marktes unter sich aus. Die Schallzahnbürste Sonicare DiamondClean Smart (HX9903) von Philips gibt es derzeit zum Bestpreis von 189 Euro bei Saturn, nur Amazon bietet den identischen Preis. Mit im Paket ist die Zahnbürste mit drei verschiedenen Bürsten-Aufsätzen, einem Reiseetui und einem Ladeglas.

Die Zahnbürste ist nicht nur elektrisch, sondern ein Stück weit auch smart. Per App wird die tägliche Zahnpflege überwacht, kontrolliert und per Feedback verbessert. Philips setzt bei seinen Zahnbürsten auf die Schalltechnologie. Der Motor bewegt den Bürstenkopf mit hochfrequenten Bewegungen über Zahnschmelz und Zahnfleisch. Pro Minute kommt man somit auf bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen, was deutlich mehr Zahnbelag entfernt, als du es mit einer Handzahnbürste schaffst.

Ersatz-Aufsteckbürsten für die Sonicare-Zahnbürste sind ebenfalls im Angebot – sie kosten 9,99 Euro im Doppelpack oder 29,99 Euro im Vorratspack mit 8 Bürstenköpfen.

Schlankes HP-Notebook für 777 Euro bei Saturn

Für 777 Euro verkauft Saturn ein HP-Notebook, das dem Datenblatt nach zu urteilen, ideal für den Einsatz im temporären Home-Office sein kann. Mit Intel-i5-Prozessor (8. Generation) und 8 Gb Arbeitsspeicher steht das Grundgerüst für eine reibungslose Office-Performance. Hardcore-Grafiker oder -Gamer werden die dedizierte Grafikkarte vermissen, das wäre aber dann auch nochmal ein gutes Stück teuer.

Weitere Kaufgründe für das HP-Notebook der Envy-Serie sind daneben der recht große SSD-Speicher mit 512 GB und die schlanke Display-Größe von 13,3 Zoll, was das Notebook tatsächlich zu einem angenehmen Begleiter für Unterwegs und für häufige Büro-Home-Office-Wechsel macht. Das unterstreicht auch das Gesamtgewicht von leichten 1,17 Kilogramm.

Auch bei den Anschlüssen und der Kompatibilität ist das Notebook gut ausgerüstet: Neben WLAN ac und Bluetooth 5.0 auf der kabellosen Seite stehen außerdem Anschlüsse der Standards USB 3.1 (1x, Typ-C) und USB 3.0 (2x) zur Verfügung. Außerdem gibt’s einen kombinierten Kopfhörer/Mikrofon-Anschluss (3,5-Millimeter) und einen Micro-SD-Kartenleser sowie LAN-Kabel-Eingang.

Wenn du dir nicht sicher bist, welches das richtige Notebook für dich ist, haben wir in unserem Ratgeber wertvolle Tipps rund um den Laptop-Kauf zusammengetragen.

City-E-Bike mit Mittelmotor von Fischer

Bei E-Bikes kommt es auf viele verschiedene Faktoren an, die dir zum idealen Gefährt verhelfen. Mehr dazu erfährst du in unserem großen Ratgeber zu Pedelecs. Bei Saturn gibt es ein E-Bike für die Stadt und flache Touren von Fischer recht günstig zu kaufen.

Das Fischer Cita 2.0-S1 kostet zwar immer noch 1.349 Euro – bei E-Bikes beginnt die ernsthafte Preisstaffelung aber auch erst im vierstelligen Bereich. Beim angebotenen Fahrrad stecken die Highlights im Detail: Das Rad verfügt etwa über einen Antrieb mit Mittelmotor, was sehr gefragt ist – aber auch den Preis hochtreibt.

Der Schwerpunkt des 28-Zoll-Rads ist durch den Mittelmotor zentral und weit unten. Auch dadurch eignet es sich für Einsteiger in die E-Bike-Welt. Der Motor selbst, ein Fischer Silent Drive mit 50 Nm, bringt eine Leistung von 250 Watt, die dich beim Treten unterstützt.

Insgesamt bringt das Rad 27,9 Kilogramm auf die Waage. Eine Akkuladung unterstützt dich für eine Reichweite von etwa 80 Kilometern. Vollständig aufgeladen ist der 370-Wh-Akku nach 4 Stunden an der Steckdose, so die Herstellerangabe.

Bei einigen der hier genannten Angebote handelt es sich um Restposten-Artikel, die gegebenenfalls nur noch in begrenzter Stückzahl vorhanden und somit eventuell schnell ausverkauft sind.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.