Starke Aktion zum Start: Das bekommst du beim Kauf der neuen Xiaomi-Phones gratis dazu

Apple bringt sein neuestes Smartphone, das iPhone15, auf den Markt – und Xiaomi zieht mit seiner 13T Serie nach. Die beiden Smartphones Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro versprechen dabei so leistungsstark wie nie zu sein – bei einem vergleichsweise kleinen Preis. „Endlich wieder echte Flaggschiff-Killer“ titelten wir zur Vorstellung.

Man könnte meinen, der MediaTek Octa-Core-Prozessor, das 144-Hertz-Display (2712 × 1220 Pixel), die Dolby Vision und HDR10+ Unterstützung, das wasser– und staubdichte Gehäuse (IP68) oder die Fähigkeit des schnellen Aufladens sprechen für einen Kauf eines Smartphones aus der neuen Xiaomi 13T Serie. Das alles stimmt durchaus. Ein Merkmal hebt die beiden Smartphones von der Android-Konkurrenz aber deutlich ab: die verbauten Leica-Kameras.

Xiaomi und Leica, ein neues Dreamteam?

Das Ergebnis der Partnerschaft mit dem deutschen Tradaitions-Unternehmen, die schon Huawei-Smartphones zu besten Kamera-Handys hat werden lassen: Hochwertige Summicron-Objektive und leistungsstarke 50-Megapixel-Sensoren für die Haupt- und Telefotokameras sowie 12 Megapixel für ultraweite Aufnahmen. An der Front steht ein 20-Megapixel-Objektiv bereit, um Selfies in bester Qualität zu schießen.

Unschlagbares Top-Bundle: jetzt bei Saturn

Nur für kurze Zeit hast du jetzt zum Verkaufsstart der beiden Xiaomi-Neuheiten die großartige Gelegenheit, dir ein Top-Angebot zu sichern! Zu jedem 13T oder 13T Pro erhältst du bis zum 11. Oktober 2023 ein Redmi Pad SE (199,90 Euro) on top. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Bei Saturn kannst du beides in den Warenkorb legen und bezahlst nur das Smartphone. Bis zum 31. Oktober 2023 bekommst du außerdem eine Ankaufsprämie von zusätzlich 120 Euro für dein altes Handy – plus den zu errechnenden Altgerätewert.

Das Redmi Pad SE-Tablet mit 4GB RAM und 128GB ROM gibt’s jetzt gratis dazu.

Display, Gehäuse, Hardware, Konnektivität, Kamera, Anschlüsse & Übertragung: Alles Wichtige zu den beiden neuen Vorzeigesmartphones 13T (Pro) von Xiaomi findest du hier. Auch einen ersten Eindruck zum Xiaomi 13T Pro haben wir für dich.

Das Xiaomi 13T Pro kannst du dir mit 512 GB (899,90 Euro) oder 1 TB (999,90 Euro) Speicher gönnen, seinen kleinen Bruder mit 256 GB Speicher gibt es für aktuell 649 Euro.