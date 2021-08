Aktion: Congstar verdoppelt das Datenvolumen

Egal, ob du die SIM-Karte ab heute online oder in einem Geschäft kaufst: Bei einer Aktivierung der SIM-Karte bis zum 31. August im congstar Prepaid Tarif Allnet M bucht dir congstar in der Aktion monatlich 6 GB Datenvolumen auf. Üblich sind 3 GB.

Das doppelte Datenvolumen bekommst du in den ersten drei Monaten nach der Aktivierung. Oder präziser: In den ersten drei Abrechnungszeiträumen. Denn ein Abrechnungszeitraum ist bei congstar Prepaid-Karten vier Wochen lang und somit kürzer als ein Monat. Der Grundpreis in Höhe von 10 Euro pro vier Wochen bleibt unverändert. Ab dem vierten Abrechnungszeitraum surfen Kunden wieder standardmäßig mit 3 GB Datenvolumen.

Nutzen kannst du das Datenvolumen der congstar Aktion im Netz der Telekom mit bis zu 25 Mbit/s per LTE. 5G ist nicht freigeschaltet. Außerdem beinhaltet der Tarif eine Telefon-Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze. SMS berechnet congstar mit 9 Cent pro Nachricht.

Bringst du deine Rufnummer mit, bekommst du bei congstar eine Gutschrift von 10 Euro. Das gilt auch für die anderen Prepaid-Tarife, deren Konditionen sich nicht ändern. So bekommst du weiterhin für 15 Euro pro vier Wochen den Allnet L mit 5 GB. Dieses Datenvolumen gilt aber – anders als bei dem Aktionstarif – dauerhaft.

Das sind die Alternativen bei congstar

Möchtest du flexibel sein, kannst du den Prepaid Wie ich Will-Tarif buchen. Ihn kannst du regelmäßig nach deinen Wünschen konfigurieren und wählen, wie viel Datenvolumen du benötigst. Zur Wahl stehen zwischen 0 GB und 5 GB je Abrechnungszeitraum. Auch deine SMS und Telefonate kannst du wahlweise pro Nachricht beziehungsweise Minute bezahlen oder als Flatrate.

Congstar ist die Discount-Marke der Telekom. Der Anbieter agiert eigenständig und bietet neben Prepaid-Karten auch Handyverträge an. Auch mobile Festnetz-Ersatzprodukte hat congstar im Angebot. DSL und VDSL wird zwar angeboten, aber nicht mehr aktiv vermarktet.