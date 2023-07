Akkusauger & Saugwischer am Prime Day stark reduziert

Akkustaubsauger haben den großen Vorteil, dass sie schnell zur Hand sind, wenn du sie brauchst und du kein langes Kabel mit dir herumziehst, das dich in der Bewegung einschränkt und fiese Stolperfallen erzeugt. Mittlerweile können viele Geräte mit Akku nicht nur staubsaugen, sondern gleichzeitig auch wischen. Und selbst für Spezialfälle, wie das gründliche Reinigen von Teppichen oder sogar Polstern, bietet der Hersteller Tineco mit passenden Geräten die ideale Lösung.

Stark reduziert am Prime Day: Premium-Akkusauger fällt auf unter 300 Euro

Unser Top-Tipp aus den Angeboten, die am Dienstag und Mittwoch (11. und 12. Juli) gelten, ist jenes zum Tineco PURE ONE S15 Essentials. Der schlanke Stielsauger mit vielen Funktionen und ordentlich Power ist für die Zeit des Prime Day auf 299 Euro heruntergesetzt. Ursprünglich kostete er 100 Euro mehr und selbst bei vergangenen Angeboten war er nie günstiger.

Der Sauger ist ungeheuer flexibel: Du kannst ihn bequem als Stielsauger verwenden, um den Boden zu saugen und auch als Handstaubsauger für Oberflächen sowie im Auto kannst du ihn nutzen. Die Bodendüse ist mit einer speziellen Bürstenstruktur versehen – Tineco nennt das Prinzip ZeroTangle – diese verhindert, dass sich Haare darin verfangen und die Leistung des Saugers beeinträchtigt wird.

Tineco PURE ONE S15 Essentials Akkusauger

Die Akkuleistung gibt der Hersteller mit satten 40 Minuten an, was ein herausragender Wert für einen Akkustaubsauger ist.

→ Hier gelangst du zum Angebot (gültig ab 11.7., 00:01 Uhr)

Weitere starke Sauger- und Saugwischer-Deals am Prime Day

Ebenfalls ein richtig starkes Angebot gibt es zum besseren Schwestermodell Tineco PURE ONE S15 PRO. Das Modell ist noch etwas stärker und vor allem smarter – es besitzt unter anderem die iLoop-Funktion zur Schmutzerkennung – und kostet am Prime Day 449 Euro. Der Ursprungspreis liegt hier bei stolzen 600 Euro. Schon zuletzt war der S15 Pro aber auf 500 Euro reduziert. Der Sprung auf rund 450 Euro sorgt also für einen neuen Tiefpreis. Im Test konnte der ONE S15 Pro uns rundum überzeugen und bestach insbesondere durch seine Flexibilität und die nachhaltig hohe Saugleistung.

Von den reinen Saugern zu den Saugwischern. Die 2in1-Geräte der FLOOR-ONE-Reihe sind teilweise über 30 Prozent günstiger zu haben. Diese drei Angebote gibt es am Prime Day:

Die S5-Geräte stellen die Weiterentwicklung des S3 dar und sind für den höheren Preis etwas effizienter unterwegs und moderner ausgestattet. Das Combo Power Kit hat zudem einiges an praktischem Zubehör mit im Paket.

Aus der Serie der Teppichreiniger gibt es auch ein Spezial-Angebot zum Prime Day: Der Tineco CARPET ONE wird von 499 Euro auf kurzzeitig 329 Euro reduziert. Einst als erster smarter Teppichreiniger der Welt vorgestellt, hat sich der Tineco CARPET ONE als echter Helfer in Wohnungen mit viel Teppich entpuppt. Das zeigte sich eindrucksvoll in unserem Test.