Mittlerweile gibt es vielfältige Produkte, die einem die Haushaltsarbeit erheblich erleichtern können. Akkusauger sind viel flexibler als noch die kabelgebundenen Staubsauger vor ein paar Jahren, und moderne Saugwischer ersetzen Mopp und Eimer auf clevere Weise. Wer es noch bequemer will, kann sich außerdem längst einen Großteil der Arbeit von einem Roboter abnehmen lassen. Alle drei Produktklassen einer bestimmten Marke sind jetzt in den Amazon Frühlingsangeboten erstaunlich günstig zu haben.

Dieser Akkusauger kostet jetzt nur rund 100 Euro

Der Hersteller Redkey bietet erschwingliche Haushaltsgeräte, die eine gute Alternative zu den teuren Produkten der Firma Dyson sind. Und im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote sind sie nun nochmal preiswerter zu haben. So musst du für den Redkey X18 Akkusauger jetzt eigentlich nur noch 109,59 Euro statt rund 137 Euro zahlen, wenn du zusätzlich den Code „2025GOGO“ eingibst, stehen schlussendlich nur noch 104,11 Euro auf der Rechnung.

Der kabellose Staubsauger lässt sich sowohl für die Bodenreinigung als auch das Abstauben von Möbeln und sonstigen Oberflächen nutzen. Darüber hinaus punktet er durch eine hohe Saugkraft von bis zu 33.000 Pa und eine lange Akkulaufzeit. Ganze 65 Minuten sollst du hiermit maximal am Stück saugen können. Redkey liefert weiterhin mehrere Aufsätze mit, die die Reinigung von Polsterritzen und glatten Oberflächen vereinfachen sollen. Abgerundet wird der Akkusauger von einem 4-lagigen Präzisionsfiltersystem sowie einer LED-Bodenbürste, die auch feinsten Staub sichtbar macht. Wenn du nach einer preiswerten Dyson-Alternative suchst, bist du hier genau richtig.

Nehmen dir noch mehr Arbeit ab: Saugwischer und Saugroboter für unter 200 Euro

Zwei Arbeitsschritte in einem übernimmt währenddessen der Redkey W13 Nass-/Trockensauger. Dieser kann nämlich in nur einem Durchgang saugen und wischen. Das macht er mit bis zu 17.500 Pa Saugkraft und maximal 45 Minuten Laufzeit. Stellst du den Saugwischer anschließend in seine Station zurück, wird er automatisch gereinigt und per Heißluft getrocknet. Dadurch haben Schimmel und schlechte Gerüche keine Chance. Bei Amazon kommst du jetzt schon für 199,99 statt knapp 290 Euro dran.

Möchtest du dir hingegen das Saugen und Wischen von einem Roboter abnehmen lassen, solltest du einen Blick auf den Redkey R10 Saugroboter werfen. Dieser saugt deine Böden mit bis zu 4.000 Pa Saugkraft und findet sich mittels LiDAR-Navigation in deinem Zuhause zurecht. Feuchte Verschmutzungen kann der Redkey R10 außerdem ebenso aufnehmen. Stark ist: Laut dem Hersteller soll der Roboter Flächen von bis zu 180 Quadratmeter in einem Rutsch reinigen können. Zusätzlich wird eine Servicestation gleich mitgeliefert, die den Staub automatisch absaugt. Dadurch sollst du bis zu 90 Tage nicht mehr selbst den Staubbeutel leeren müssen. Dank 21 Prozent Rabatt kostet der Saugroboter jetzt nur noch 199,49 statt über 250 Euro.