Akkusauger & Saugwischer jetzt viel günstiger: Starke Angebote am Prime Day

Der Amazon Prime Day geht in die zweite Runde und bietet Prime-Kunden teils richtig gute Schnäppchen. Aber auch als Nicht-Prime-Kunde kannst du dir die Angebote sichern. Schließe dazu einfach eine Probemitgliedschaft ab und sichere dir so ohne Zusatzkosten die Angebote der „Prime Exklusive Angebote“ getauften Aktion. So bekommst du smarte Haushalts-Tipps von Tineco mit bis zu 30 Prozent Rabatt.

Tineco Saugwischer am Prime Day 30 Prozent günstiger

Schauen wir uns die besten Tineco-Deals zum 2. Prime Day einmal genauer an. 30 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP gibt’s am 11. und 12. Oktober den kabellosen Saugwischer FLOOR ONE S3 von Tineco. Durch den Rabatt kostet dich der Bodenreiniger statt 399 Euro dann nur noch 279 Euro – und damit mehr als 100 Euro weniger. Mit dem Produkt lässt sich der Boden in einem Rutsch saugen und wischen. Der Vorteil: Du sparst dir wertvolle Zeit und bekommst den Boden sauberer als mit einem Wischmopp.

Dank integrierter iLoop™-Technologie erkennt das Gerät den Grad der Verschmutzung und passt Leistung und Wasserdurchfluss automatisch an. Außerdem praktisch und zeitsparend: Der Saugwischer kommt mit einer Selbstreinigungsfunktion und kann dadurch Wasserleitungen und Rollen von selbst säubern.

Akku-Staubsauger für Boden, Polster und Auto

Ebenfalls 30 Prozent günstiger bekommst du während der Prime Days den intelligenten Akku-Staubsauger Tineco PURE ONE S12 Pro Ex. Hier sparst du fast 200 Euro – denn der smarte Sauger ist von 599 auf 419 Euro heruntergesetzt. Besonders hilfreich: Du kannst den Akkusauger sowohl als Boden- als auch Handstaubsauger nutzen und bist so absolut flexibel. Von Treppenstufen über Sofaritzen bis hin zum Innenraum deines Autos – mit dem Tineco-Sauger kommst du bequem in jede Ecke.

Auch der PURE ONE S12 PRO Ex kommt mit iLoop™-Sensor, während dir das verbaute Display sinnvolle Infos etwa zum Akkustand oder auftretenden Fehlern anzeigt. Mithilfe des Selbstreinigungsaufsatzes reinigt sich außerdem der Filter des Akkusaugers, damit die Saugkraft gleichbleibend hoch bleibt.

Nass-Trockensauger mit Selbstreinigungs-Station deutlich reduziert

Und auch das FLOOR ONE S5 Combo Power Kit fällt während der Prime Days um 30 Prozent. So zahlst du nur noch 384 Euro statt 549 Euro für den Nass- und Trockensauger mit praktischem Zubehör. Mit dem Kombigerät beseitigst du sowohl trockenen als auch feuchten oder klebrigen Schmutz. Dabei hilft dir auch hier der iLoop™-Sensor, der alle Einstellungen je nach Verschmutzung von selbst vornimmt.

Im Combo Power Kit enthalten sind mehrere Aufsätze, die die Reinigung von glatten Oberflächen oder Polstern erleichtern. Die Ladestation ist ebenfalls mit einer Selbstreinigungsfunktion ausgestattet, welche die Rolle von selbst säubert. So musst du dir nicht die Hände schmutzig machen und reinigst deine Böden beim nächsten Mal wieder streifenfrei.

