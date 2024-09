Akkusauger für unter 100 Euro: Aldi schmeißt Dyson-Rivalen von deutschem Hersteller raus

Im virtuellen Schaufenster von Aldi steht gerade der Akku-Staubsauger “AP31B21TG” aus dem Hause AEG. Daran hängt ein Preisschild von nur noch 99,99 Euro, wodurch der kabellose Akkusauger satte 49 Prozent reduziert ist. Ursprünglich kommt er nämlich von knapp 200 Euro Listenpreis. Dafür bekommst du hier einen top Akkusauger samt Zubehör und langer Akkulaufzeit. Das musst du über das Angebot wissen.

Akkusauger von AEG: Was er kann

Der AEG-Akkusauger macht nicht nur dank seines schlichten Designs und der grau-silbernen Farbe einiges her. Er ist auch eine echte Hilfe im Haushalt. Denn er lässt sich wie die meisten Modelle sowohl als Boden- als auch Handstaubsauger verwenden. Das mitgelieferte Zubehör lässt sich entweder am Saugrohr oder direkt am Handgerät andocken, wodurch du beim Hausputz voll flexibel bist. Große Abstriche gegenüber einem höherpreisigen Modell musst du also nicht machen. Einzig auf Spielereien, wie ein Display oder einen Sensor, der den Verschmutzungsgrad erkennt, musst du verzichten.

Übrigens: Der Akkusauger lässt sich dank 3,6 Kilogramm Eigengewicht problemlos von Etage zu Etage tragen. Und durch die Laufzeit von bis zu 40 Minuten kannst du auch größere Wohnungen mit einer Akkuladung säubern. Den Staubbehälter musst du nicht zwingend nach jeder Reinigung leeren – hier ist Platz für bis zu 500 Milliliter Staub und Schmutz. Im Karton befindet sich außerdem eine Wandhalterung zur platzsparenden Aufbewahrung. Und mit der Polsterdüse und dem Möbelpinsel befreist du auch Möbelstücke ganz leicht von Staubkörnern.

Preis-Check: Ein gutes Angebot?

Schauen wir zum Schluss noch auf den Preis. Aldi verkauft den Akkusauger von AEG gerade mit einem Rabatt von 49 Prozent. Dadurch kommst du jetzt rund 100 Euro an den kabellosen Staubsauger. Auf der Rechnung stehen dann nur noch 99,99 Euro. Allerdings musst du noch 5,95 Euro für den Versand zahlen. Im Netz haben wir den Akkusauger nirgendwo günstiger gefunden – Aldi verkauft ihn somit zum aktuellen Bestpreis.