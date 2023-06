Starke Kamera & Riesen-Akku: Top-Handy mit 25 GB Tarif erstaunlich günstig

Wer besonders viel Wert auf eine hochwertige Kamera und eine lange Akkulaufzeit legt, sollte sich dieses Oberklassen-Smartphone einmal genauer ansehen: Ausgestattet mit einer 200-MP-Kamera sowie einem 5.000 mAh starken Akku muss sich dieses Handy nämlich nicht vor den Flaggschiff-Modellen der Konkurrenz verstecken. Bei O 2 gibt’s das Kamerawunder jetzt im Bundle mit einem 25 GB Tarif besonders günstig. Was das Handy alles auf dem Kasten hat und wie viel du bei dem Deal genau sparen kannst, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Wachsender 25 GB Tarif mit Kamerawunder – Das wird dir beim Bundle geboten

Zum Kamerawunder gibt es bei diesem Angebot den O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen für monatlich 34,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Das Besondere: Aufgrund der Grow-Funktion wachsen deine mobilen Daten jährlich um weitere 5 GB. Gesurft wird übrigens mit einer maximalen Bandbreite von 300 MBit/s, wodurch selbst HD-Streaming unterwegs komplett ruckelfrei läuft. Hinzu kommt ebenfalls noch eine Telefon- & SMS-Flat in alle deutsche Netze samt EU-Roaming. Die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 39,99 Euro, werden bei dem Deal von O 2 komplett gestrichen.

Bei dem Smartphone in diesem Bundle handelt es sich um das Xiaomi 12T Pro mit 256 GB Speicherplatz, ein Smartphone, das schon deutlich an die Oberklasse anklopft. Das Handy überzeugt dabei insbesondere mit seinem 5.000-mAh-Akku sowie der äußerst schnellen Ladegeschwindigkeit von 120 W. Den Titel Kamerawunder verdient sich das Gerät hingegen mit seiner 200-MP-Hauptkamera, welche gestochen scharfe Bilder knipst.

Xiaomi Xiaomi 12T Pro Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Display 6,67 Zoll, 1.220 x 2.712 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 16544×12400 (205,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Silber, Blau Einführungspreis 800 € Marktstart Oktober 2022

Gleichzeitig ist das verbaute 6,67 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hz sowie einer Pixeldichte von 446 ppi sowohl optisch als auch technisch ein Hingucker. Mit einer Top-Performance überzeugte in unserem Test ebenso der starke Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher. Im Tarif-Bundle zahlst du dabei lediglich 29,99 Euro (inklusive Versand) für das Xiaomi-Handy. Einzeln kostet das Oberklassen-Smartphone hingegen mindestens 549 Euro.

Fast 500 Euro Ersparnis? So rechnet sich der Deal

Doch wie viel sparst du bei dem Deal jetzt genau? Die Antwort liefert unser Preis-Check: Über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle auf Gesamtkosten in Höhe von knapp 1.289 Euro. Holst du dir den O2-Tarif (mtl. 32,99 Euro + 39,99 Anschlusskosten) und das Smartphone hingegen einzeln, musst du rund 1.776 Euro blechen. Du sparst also satte 487 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen und bekommst so ein hochwertiges Bundle zum verhältnismäßig kleinen Preis.

Noch mehr Sparpotential: 50 Prozent Rabatt ab dem zweiten Tarif

Wer gleich mehrere Tarife braucht, kann bei O 2 noch mal deutlich mehr sparen. Egal, ob du dabei einen kleinen Spar-Tarif für deine Kinder oder einen weiteren Vielsurfer-Tarif für deinen Partner/deine Partnerin sucht: Hier gibt’s den zweiten Tarif die Hälfte billiger! O 2 stellt dir dafür übrigens auch einen coolen Mehrkartenkonfigurator zur Verfügung. So kannst du ganz genau erkennen, wie viel du extra sparst.

