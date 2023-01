Akku-Staubsauger zum Tiefstpreis: Mit diesem Trick kostet dieses Modell nur 100 Euro

Das US-amerikanische Unternehmen SharkNinja erobert gerade mit seinen Haushalts- und Beautyprodukten den europäischen Markt. Neben Saugrobotern und Haartrocknern bietet der Hersteller unter der Marke Shark auch mehrere Akku-Staubsauger an. Einer davon ist jetzt bereits von über 220 Euro auf 111 Euro heruntergesetzt – noch günstiger wird er aber, wenn du dich beim Shark-Newsletter anmeldest. Denn dann gibt’s noch einmal 10 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis.

Akku-Staubsauger für Böden, Polster und Möbel: Das kann der Haushaltshelfer von Shark

Im Angebot des Shark-Webshops ist aktuell der Shark Anti Hair Wrap Akku-Staubsauger IZ103EU. Der bietet – wie der Name bereits vermuten lässt – eine spezielle Technologie, die das Verfangen von Haaren in den Bürstenrollen verhindert. Dadurch soll es dir erspart bleiben, während der Reinigung lange und kurze Haare aus den Bürstenrollen entfernen zu müssen. Im Handumdrehen machst du aus dem kabellosen Bodenreiniger einen Handstaubsauger. So lassen sich etwa Treppenstufen, Sofaritzen und Regalfächer bequem mit nur einem Gerät von Staub und Schmutz befreien. Setzt du das Saugrohr an das Handgerät, kommst du auch problemlos in Ecken an der Decke. Und mit der mitgelieferten Fugendüse und Polsterdüse entfernst du auch in Polsterritzen und Ecken Krümmel oder sonstigen Dreck.

Der Akku-Staubsauger von Shark bietet zudem eine lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten, wodurch sich auch größere Wohnflächen in einem Rutsch reinigen lassen. Der Akku lässt sich innerhalb des Geräts oder extern aufladen und benötigt etwa drei Stunden, bis er wieder vollgeladen ist. Für die Reinigung stehen dir zwei Bodenmodi für Teppich- und Hartböden zur Verfügung und auch die Leistungsstufe lässt sich frei einstellen. Eine LED-Leuchte in der Bodendüse hilft zudem dabei, in dunklen Bereichen Schmutz aufzuspüren. Praktisch ist darüber hinaus, dass der Akkusauger selbstständig steht und du ihn so in einer Reinigungspause kurz abstellen oder aufrecht laden kannst.

Shark Anti Hair Wrap: Über die Hälfte günstiger seit Oktober 2022

Schauen wir uns noch kurz den Preisverlauf des Shark Anti Hair Wrap an. Denn der hat es in sich. Während der Akku-Staubsauger im Oktober 2022 noch 219 Euro kostete, liegt der Preis jetzt mit 111 Euro um mehr als 100 Euro darunter. Und mit der Newsletter-Anmeldung kommst du dann auf sogar knapp unter 100 Euro. Das entspricht einer Preisreduzierung von über 50 Prozent seit Oktober.