Akku-Staubsauger & Saugwischer: Vorwerk Besserwischer nur noch kurze Zeit im Angebot

Das Set mit dem spielerischen Namen „Glanz geheim-Set plus“ besteht aus dem VB100 Akku-Staubsauger mit dem SPB100 Saugwisch-Aufsatz. Im Sommer-Sale bekommst du es derzeit um 148 Euro reduziert – verglichen mit der Summe der regulären Einzelpreise. Es spart dir Zeit, Nerven und Wasser im Vergleich zur herkömmlichen Reinigung mit Eimer und Mopp – und verbindet mehrere Geräte clever in einem. Außerdem konnte sich das Set von Vorwerk in einem Test der Stiftung Warentest gegen mehrere andere Saugwischer als Testsieger durchsetzen.

Der Kobold Besserwischer von Vorwerk: Saugen und Wischen in einem

Die Vorzüge eines akkubetriebenen Staubsaugers sind längst bekannt. Lästiges Kabel-Umstecken spart man sich und die Reinigung ist viel schneller hinter sich gebracht. Ein elektrischer Saugwischer macht dir darüber hinaus das Leben leichter, da du keinen schweren Eimer durch die Wohnung schleppen musst. Und das Putzergebnis ist damit auch noch deutlich besser als mit der herkömmlichen Methode. Der Besserwischer verbindet beides in einem Gerät – zumindest fast.

Mit dem VB100 Akku-Staubsauger und dem SPB100 Akku-Saugwischer erhältst du dank der 2-in-1-Technologie eine einzigartige Reinigungsleistung. Selbst hartnäckige Tierhaare und feinste Staubpartikel werden entfernt. Auch klebrige und feuchte Verschmutzungen lassen sich mit dem Set problemlos beseitigen.

Der Akku des Vorwerk Besserwischers hat dabei eine ganz schön lange Ausdauer – so kannst du mit nur einer Ladung bis zu 120 Quadratmeter im Handumdrehen reinigen. Anstatt erst saugen und danach auch noch wischen zu müssen, lässt sich mit der Kombi aus VB100 und SPB100 beides gleich in einem Arbeitsgang erledigen. Dadurch geht die Reinigung viel schneller. Doch nicht nur Zeit und Mühe lässt sich mit dem „Glanz geheim-Set plus“ sparen, sondern auch Wasser. Denn für 120 Quadratmeter reichen 600 Milliliter aus. Reinigst du solch eine große Fläche am Stück, musst du zwischendurch einmal das Wasser wechseln. Mit dem Besserwischer und seinen drei Feuchtigkeitsstufen lassen sich so gut wie alle Böden reinigen: Von Laminat und Parkett, über Fliesen bis hin zu Steinböden.

Das steckt alles im Aktions-Set

Das „Glanz geheim-Set plus“ besteht aus dem Vorwerk VB100 Akku-Staubsauger plus Akku und Ladegerät sowie dem SPB100 Akku-Saugwischer. Außerdem ist eine VB100 2-1-Zubehördüse mit dabei, die dir die Reinigung von Ecken und anderen schwer zugänglichen Stellen erleichtert. Weiterhin bekommst du mit dem Set ein Starterpaket für die Reinigung zu Hause. Darunter: 3 Kobold Universal Reinigungstücher (MF600/601), 1 Flasche Koboclean Universal (500 ml) sowie 5 Kobold FP100 Premium-Filtertüten. Für das Set zahlst du aktuell 899 Euro und damit 148 Euro weniger im Vergleich zum Normalpreis. Gültig ist das Angebot noch bis zum 21. August – es endet also in Kürze.