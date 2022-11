Akkusauger mit futuristischer Laser-Stauberkennung: Den Dyson V12 gibt’s heute zum Spitzenpreis

Der Dyson V12 ist in der Rangfolge der Akku-Sauger des ursprünglich britischen Herstellers die Nummer Zwei. Übertrumpft wird er in Sachen Leistung und Anspruch nur noch vom V15. Jetzt ist der V12 in der Slim-Version im Angebot – aber nur für einen Tag.

Dyson V12: MediaMarkt reduziert Preis um 100 Euro

Vor 9 Uhr am Freitag kostete der Dyson V12 Slim noch 649 Euro. Nun zieht MediaMarkt im Tagesangebot 100 Euro ab und verkauft ihn für 24 Stunden zum Preis von 549 Euro. War der Preis vorher noch teuer, landet man so direkt auf dem derzeitigen Spitzenpreis. Sind dir 550 Euro immer noch zu teuer für einen Staubsauger, zeigen wir am Ende des Artikels noch zwei spannende Alternativen.

Das Set um den V12, das MediaMarkt schnürt, besteht aus dem Sauger selbst samt Teleskopstange, Ladestation und Wandhalterung in Personalunion sowie einigen Aufsätzen, Düsen und Bürsten. Vielseitig verwendbar kannst du ihn als Bodenstaubsauger für die Wohnung sowie als Handsauger für Oberfläche, Nischen und die Innenreinigung des Autos nutzen.

Lasererkennung und Luftfilteranlage

Die Bodendüse zum klassischen Staubsaugen ist dabei fast schon wie ein eigenes Gerät zu betrachten. Neben einem ausgefeilten Borsten-Prinzip zum Saugen ist hier auch ein spezieller Lichtstrahl Teil des Systems. Der macht scheinbar unsichtbaren Staub sichtbare und hilft dir so an schwer zugänglichen Stellen – etwa unter Möbeln – bei der Navigation, da Informationen auf dem kleinen Display am Handstück geteilt werden. In der Werbung nennt Dyson das Prinzip auch „Laser-Erkennung“.

Die angesaugte Luft wird im Gerät nicht nur vom Dreck befreit, der dann im Staubbehälter (beuttellos) gesammelt wird, sondern auch gefiltert. So wird die Luft beim Saugen zusätzlich gereinigt, was im Ergebnis gerade für Allergiker vielversprechend ist.

Dyson preist zudem die Leichtgängigkeit des Systems an. In vielen Tests konnten wir die bei Dyson-Geräten grundsätzlich bestätigen. Beim V12 kommt hinzu, dass er für das gebotene Paket recht leicht ist. Keine zweieinhalb Kilogramm bringt er auf die Waage.

30 Tage Rückgaberecht bei Dyson

Für 549 Euro kannst du dir den Dyson V12 Slim bis Samstagmorgen, 9 Uhr, bei MediaMarkt schnappen. Das ist der aktuelle Bestpreis und auch in Richtung Weihnachten sicherlich kein schlechtes Schnäppchen. Das Risiko, den falschen Fang gemacht haben zu können, nimmt Dyson obendrein: Du kannst den gekauften Sauger innerhalb von 30 Tagen gegen volle Erstattung an den Hersteller zurückgeben, wenn er dir nicht gefällt. Auch, wenn du ihn in dieser Zeit nach Herzenslust ausprobiert und belastet hast.

Zwei spannende und günstigere Alternativen

550 Euro für ein Haushaltsgerät sind eine Stange Geld. Nicht jeder will direkt so tief ins Portemonnaie greifen. Selbst, wenn es dafür futuristische Licht-Erkennungssysteme gibt.

Bei Saturn ist in der Black-Friday-Aktion gerade ein anderes Dyson-Modell im Angebot. Der V8 Absolute+ ist bezüglich Saugleistung nur wenig schwächer als der V12 (425 Watt beim V8, 545 Watt beim V12). Er kostet hier gerade 333 Euro. Und auch bei diesem Modell kannst du von der 30-Tage-Rückgaberecht-Option Gebraucht machen.

Die zweite Alternative kommt von Xiaomi. In der „Xiaomi Week“ ist aktuell und noch bis zum 8. November der Mi Vacuum Cleaner G10 im Angebot – für 199 Euro. Mit 450 Watt liegt er knapp über der Leistung des V8. Zusätzlich besitzt er neben der Saug- auch noch eine Wischfunktion und ist dafür mit einem Mopp und einem Wassertank ausgestattet.