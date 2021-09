Akku-Staubsauger für unter 100 Euro – Dieser eBay Deal lohnt sich

Stark reduziert ist der Akku-Staubsauger „Hoover RA22SE 011 Power“. Für knapp 80 Prozent weniger im Vergleich zur UVP lohnt sich der Blick auf den aktuellen eBay Deal. Hier bekommst du einen leistungsstarken Akku-Staubsauger, der sich dank zahlreichem Zubehör universell einsetzen lässt. Ein zentraler Vorteil: Du musst kein lästiges Kabel mehr verlegen und von Raum zu Raum umstecken. Außerdem werden zwei Akkus mitgeliefert, wodurch du selbst ein größeres Haus in einem Rutsch von Staub und Schmutz befreien kannst. Denn beide Akkus haben zusammen eine hohe Laufzeit von rund 70 Minuten.

Beutellos und flexibel einsetzbar – Akku-Staubsauger von Hoover

Ein weiteres Argument für den Akku-Staubsauger von Hoover ist, dass er ohne Beutel auskommt. Das bedeutet: Die Nutzung ist umweltschonender, da weniger Abfall entsteht. Außerdem fallen weniger laufende Kosten an, da du keine Beutel nachkaufen musst. Zusätzlich kannst du zwischen zwei Modi hin- und herschalten: Silent- oder Turbomodus. So bist du einerseits für hartnäckigen Schmutz gewappnet – andererseits kannst du etwas geräuschloser staubsaugen, wenn du beim Saubermachen am Wochenende nicht deine Nachbarn wecken möchtest.

Im Lieferumfang des Hoover Akku-Staubsaugers ist ein umfangreiches Zubehör-Set für verschiedene Anwendungsfälle enthalten. So bekommst du eine spezielle Turbodüse zur Tierhaarentfernung sowie einen Aufsatz für Möbel und Polster. Der Akku-Staubsauger wurde extra für das Haus und das Auto entwickelt. Deshalb ist zusätzlich ein Aufsatz enthalten, der die Fahrzeugreinigung erleichtern soll. Damit das viele Equipment nicht verloren geht, bekommst du eine praktische Zubehörtasche hinzu.

Der Akku-Staubsauger ist aktuell für 99,90 Euro bei eBay im Angebot.

Das Angebot ist möglicherweise rasch ausverkauft. Allerdings gibt es viele weitere Akku-Sauger-Schnäppchen bei ebay. Und für nur 10 Euro Aufpreis gibt es hier beispielsweise das verwandte Hoover-Modell HF122RH.

