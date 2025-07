Akku-Staubsauger mit genialer Sonderfunktion: Jetzt 190 Euro günstiger!

Ein echter Preis-Leistungs-Tipp ist dabei der Shark PowerDetect Clean & Empty Akku-Staubsauger. Dieses Gerät bekommst du beim Hersteller gerade nämlich mit einem Rabatt von 150 Euro. Und mit unserem exklusiven Code INSIDE10 sparst du weitere 10 Prozent, wodurch der Rabatt auf satte 190 Euro steigt! Was dieses Modell so besonders macht und ob es die richtige Wahl für dich ist, klären wir jetzt.

Shark PowerDetect Akku-Staubsauger

Das Testmagazin ETM hat den Akkusauger im Jahr 2024 mit der Note „Sehr gut“ gekürt. Grund genug also, dass wir uns das Gerät mal genauer ansehen. Der Hersteller selbst versieht den PowerDetect mit dem Zusatz „für Tierhaare“. Die Anti Hair Wrap Plus Technologie entfernt die Haare direkt von der Bürstenrolle, was besonders für Personen mit Haustieren oder Menschen mit langen Haaren praktisch ist.

Der Akku-Staubsauger verfügt über eine automatische Schmutz- und Bodenerkennung, sodass er die Saugleistung um bis zu 75 Prozent steigert. Dadurch soll selbst grober Schmutz restlos beseitigt werden. Cool ist außerdem, dass die Bodendüse sowohl bei Vorwärts- als auch bei Rückwärtsbewegungen saugt – das spart Zeit und macht die Reinigung noch mal effizienter. Dank des flexiblen Saugrohrs erreichst du ebenso easy alle Stellen unter dem Sofa oder Tischen.

Shark packt dir verschiedene Düsen mit ins Paket, die du für unterschiedliche Szenarios verwenden kannst. Darunter auch eine speziell für Fugen. In wenigen Schritten hast du den PowerDetect obendrein in einen Handstaubsauger umgebaut, mit dem du auch in Schubladen oder im Auto saugen kannst.

Shark Akku-Staubsauger kommt mit umfangreichem Zubehör

Der Akku hält für bis zu 70 Minuten, laut Shark toppt das Gerät damit alle anderen Modelle des Herstellers. Nach dem Wohnungsputz stellst du den Sauger dann übrigens zurück in seine Station. Und hier kommt dann auch die geniale Sonderfunktion zum Einsatz. In der Station entleert der Akkusauger seinen Staubbehälter nämlich automatisch! Dadurch hast du noch weniger Arbeit und musst den Behälter nur ca. alle 45 Tage manuell wechseln. Der eingesaugte Schmutz ist dabei sicher in der Basisstation versiegelt, sodass du keine Allergene oder Geruchsbildung fürchten musst.

So steht es um den Preis

Shark schreibt für den PowerDetect Clean & Empty einen UVP von 549,99 Euro aus. Aktuell ist dieser aber um satte 150 Euro reduziert, sodass für dich noch 399,99 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist kostenlos. Extratipp: Wenn du unseren Code INSIDE10 verwendest, sicherst du dir noch mal zehn Prozent Rabatt auf den Kaufpreis.

Wer den Akku-Staubsauger erst mal nur ausprobieren möchte, kann das dank der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie problemlos tun. Und wenn er dich überzeugt hat, profitierst du von bis zu fünf Jahren Garantie.

