Akku-Sauger und Saugwischer stark reduziert: Top-Angebote der Tineco Spring Deals

Pünktlich zum Frühlingsanfang kannst du ab sofort bei Amazon beim Kauf von Akku-Saugern und Saugwischern der Firma Tineco sparen. Die Reinigungsgeräte erleichtern dir den Hausputz enorm und sind jetzt teilweise richtig günstig. Das sind die besten Angebote der Spring Deals.

Akku-Sauger zum Top-Preis: Tineco PURE ONE Air Pro

Ein Top-Angebot der Aktion ist der kabellose Staubsauger Tineco PURE ONE Air Pro. Denn der ist jetzt bei Amazon für 269 statt zuletzt 329 Euro erhältlich und somit richtig günstig. Der reduzierte Preis gilt jedoch nur für kurze Zeit – denn bereits am 31. März zahlst du wieder 60 Euro mehr für den Akku-Sauger. Aber was kann das Produkt eigentlich? Zunächst glänzt er mit einem zeitlosen Design und lässt sich sowohl als Hand- als auch Bodenstaubsauger nutzen. Dazu bietet er eine starke Leistung von‎ 230 Watt sowie eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten.

Cool ist zudem die smarte Technologie Tineco iLoop™. Hierdurch erkennt der Sauger automatisch die jeweilige Verschmutzung und passt die Saugleistung entsprechend an. Weiterhin ist er mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die dir angibt, wenn der Untergrund wirklich sauber ist. So befreist du deine Böden auch von feinerem Schmutz, der mit bloßem Auge nicht so gut zu erkennen ist.

Saugen und Wischen in einem Durchgang: Mit dem Tineco Floor One S5

Weiterhin lohnt sich ein Blick auf den Tineco FLOOR ONE S5. Das ist ein kabelloser Nass-Trocken-Sauger, mit dem du nicht nur trockenen Staub und Schmutz aufsaugen, sondern auch klebrige und feuchte Verschmutzungen entfernen kannst. Du kannst hiermit also saugen und wischen in einem Schritt – und sparst so Zeit und Nerven beim Hausputz. Bis einschließlich 2. April kostet der Nass-Trocken-Sauger bei Amazon nur noch 399 Euro statt zuletzt 509 Euro.

Der Tineco FLOOR ONE S5 ist mit einem Frischwasser- und einem Schmutzwassertank ausgestattet. Der Sauger nimmt also das Putzwasser in einem wieder auf, wodurch der Boden nach der Reinigung kaum mehr feucht ist. Der Akku reicht dabei für 35 Minuten Reinigung am Stück aus – und auch dieser Haushaltshelfer erkennt dank Tineco iLoop™ automatisch den jeweiligen Grad der Verschmutzung.

Smarter Teppich- und Polsterreiniger 100 Euro reduziert

Solltest du zu Hause viel Teppichboden haben, könnte sich für dich auch die Anschaffung des Tineco CARPET ONE Spot lohnen. Denn dieses Reinigungsgerät wurde speziell für die Säuberung von Teppichen und Polstern entwickelt. Hierbei hilft dir eine motorisierte Bürste bei einer effektiven Reinigung – und das Schmutzwasser wird ebenfalls direkt in einen entsprechenden Tank gepumpt. Dadurch wird die Reinigung deutlich effizienter und die Textilien bleiben weniger feucht. Da sich das Gerät auch kabellos nutzen lässt, kannst du mit dessen Hilfe auch etwa die Polster deines PKWs von Flecken befreien. Bei Amazon kostet der Haushaltshelfer jetzt nur noch 399 statt zuletzt 499 Euro und damit 100 Euro weniger.