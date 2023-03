Akku-Sauger supergünstig: MediaMarkt verschleudert Staubsauger mit viel Power

MediaMarkt hat die Xiaomi Week eingeläutet und so kommst du aktuell zu guten Preisen an zahlreiche Produkte des chinesischen Herstellers. Von Tarif-Bundles, über eine Smartwatch für 89 Euro bis hin zu Akku-Staubsaugern gibt es echt für so ziemlich jeden etwas. Wir werfen hier einen genaueren Blick auf den Xiaomi G9 Stielsauger, welcher momentan nur noch 139 Euro kostet.

Akku-Staubsauger von Xiaomi – Ausreichend Power?

Der Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 für 139 Euro ist mit einem Hochgeschwindigkeitsmotor ausgestattet, der auf 100.000 Umdrehungen pro Minute kommt. Dadurch werden Staub und Dreck möglichst effektiv aufgesaugt. Gleichzeitig soll die V-förmige Bürste dafür sorgen, dass sich weniger Haaren im Sauger verheddern. Die Milbenentfernungsbürste dringt währenddessen tief in die Fasern ein, um Haare, Fell und Hautschuppen auf Oberflächen wie Sofas und Matratzen effektiv zu entfernen.

Schwer zugängliche Stellen reinigst du hingegen mit der Fugendüse. So kommst du problemlos auch in die Ecken deiner Wohnung. Wahlweise lässt sich der Akku-Staubsauger dafür auch zum Handstaubsauger umfunktionieren, wodurch die Handhabung noch leichter geht.

Starke Leistung und großer Staubbeutel

Dabei setzt Xiaomi bei dem 400 Watt starken Sauger auf ein Filtrationssystem mit 12 Zyklonen. Da der Akku-Staubsauger beutellos ist, kann man das Gerät im Handumdrehen entleeren. Lediglich der Filter sollte gelegentlich gewaschen werden. Der Staubbehälter kann sich dabei mit einem Volumen von 600 ml durchaus sehen lassen. Ebenfalls nützlich ist die Ladestation, welche sich an die Wand montieren lässt. Hier kannst du deinen Staubsauger sowohl aufladen als auch aufbewahren.

In den Bewertungen berichten einige Kunden jedoch von Akkuproblemen, die nach einiger Zeit auftreten können. Falls du dich diesbezüglich absichern möchtest, kann es sich empfehlen, die PlusGarantie für 3 Jahre abzuschließen. Hierfür fallen einmalig 22,99 Euro an. Bei dem Service ist unter anderem auch ein eventueller Akkutausch inklusive. Abgesehen davon kann sich das Preisschild von 139 Euro aber definitiv sehen lassen, denn günstiger gibt’s den Akku-Staubsauger aktuell nicht im Netz.

