Prime Day Tipps für den Haushalt: Akku-Sauger und -Saugwischer jetzt für weit unter 200 Euro

Tineco hat einige starke Deals auf Lager, die dir den Haushalt deutlich erleichtern. Ob Akkusauger für die tägliche Reinigung oder Nass-Trockensauger für klebrige und feuchte Angelegenheiten.

Tineco Akkusauger schon ab weit unter 200 Euro & auch dieser Saugwischer lohnt sich

Da wäre einerseits der Tineco A30S Akku-Staubsauger für 159 Euro. Der Haushaltshelfer ist perfekt für die tägliche oder wöchentliche Reinigung deiner vier Wände. Denn du kannst ihn sowohl für Böden, als auch Möbel und sonstige Oberflächen verwenden. Er bietet ordentliche 160 Watt Saugkraft, um auch aus Teppichen und Polstern Staub zu entfernen und lässt dich mit einer Aufladung bis zu 60 Minuten am Stück sauber machen. Praktisch: Da der Staubbehälter 1 Liter fasst, musst du den Akkusauger nicht andauernd entleeren. Und dank der Zerotangle-Bürste sollen sich Haare weniger verheddern – die Saugleistung bleibt daher konstant hoch. Darüber hinaus erkennt der kabellose Staubsauger automatisch den Verschmutzungsgrad und passt die Saugkraft entsprechend an. Die Bodenleuchte macht außerdem auch feinste Partikel sichtbar und macht die Reinigung zusätzlich einfacher.

Dein neuer Haushaltshelfer soll nicht nur staubsaugen, sondern auch wischen können? Beides in einem Schritt erledigt zum Beispiel der Tineco iFloor 5 Breeze Complete. Am Prime Day kostet er 199 statt 299 Euro und ist somit 33 Prozent günstiger. Er entfernt feuchten, losen oder klebrigen Schmutz mit Reinigungsmittel und einer rotierenden Bürste und befördert das Schmutzwasser in einen separaten Behälter. Dadurch werden deine Böden auch wirklich sauber und du putzt nur mit frischem Wasser. Besonders praktisch: Der Saugwischer säubert sich im Anschluss per Knopfdruck selbst, damit du keinen großen Reinigungsaufwand mehr danach hast. Einen reinen Akkusauger ersetzt der Saugwischer allerdings nicht, da er weniger vielseitig einsetzbar ist. Für Möbel, Teppiche oder Spinnweben an der Decke solltest du auf einen (Akku-)Staubsauger setzen.

Akkusauger und Saugwischer im Kombi-Paket

Die Vorteile eines Akkusaugers und Saugwischers vereint, bekommst du mit dem Tineco Floor One Switch S7. Der Vorteil: Motor und Akku sind nur einmal enthalten – du kannst das Modul einfach zwischen Akkusauger oder Saugwischer hin- und herwechseln. So nutzt du Akku und Motor wahlweise in nur einem der enthaltenen Grundgeräte. Dadurch sind die Kosten insgesamt geringer und es ist auch viel nachhaltiger als das Modul zweimal herzustellen und mitzuliefern. Außerdem schickt Tineco eine Menge Zubehör mit, damit du auch wirklich jede Ecke deines Zuhauses gereinigt bekommst. Am Prime Day kostet das Kombigerät 669 statt 899 Euro.

Weiterhin einen Blick wert: