Akku-Poolroboter Degrii Zima Pro: Neues Modell im Angebot bei Amazon

Durch den Degrii Zima Pro Akku-Poolroboter wird die lästige Poolreinigung zum Kinderspiel. Das kabellose Gerät kümmert sich nämlich größtenteils autonom um die Reinigung deines Pools, sodass dir mehr Zeit zum Entspannen bleibt. Dabei reinigt das coole Gadget nicht nur den Boden, sondern auch Wände und Treppen. Der Poolroboter klettert sogar bis zur Wasserkante, um auch wirklich jede Stelle sauber zubekommen. Beim neuen Modell des Degrii Zima Pro Poolroboters sparst du bei Amazon jetzt zudem gewaltig.

Degrii Zima Pro Poolroboter: Mit großem Akku und per App steuerbar

Degrii Zima Pro ist ein kabelloser Reinigungsroboter für Pools. Kabellos bedeutet hierbei: Er zieht seine Energie nicht direkt aus der Steckdose. Ein langes Kabel musst du also nicht verlegen. Stattdessen ist er mit einer schwimmenden Akku-Insel ausgestattet, die ihn per Kabel mit Strom versorgt. Komplett kabellos ist er daher nicht. Aber er ist damit für Pools geeignet, die weit weg von der nächsten (Außen-)Steckdose liegen.

Die Insel fungiert gleichzeitig übrigens auch als Kontrollstation, denn hierüber lässt sich der Roboter ebenfalls per Knopfdruck steuern. Alternativ kannst du den Reinigungsmodus und mehr aber auch via App steuern. Die Batterie bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und soll Energie für die Reinigung von über 3 Stunden (210 Minuten) am Stück liefern. Oder in Fläche ausgedrückt: Bis zu 460 Quadratmeter soll die Putzmaschine mit einer Ladung säubern können. Dabei arbeitet der Roboter in Pool mit einer Wassertiefe von bis zu 3,50 Meter.

So sieht der Poolroboter von Degrii mit Akku- und Steuerungsinsel aus

Die App musst du dir zu Beginn ohnehin herunterladen. Hier wählt man die Poolgröße, -form sowie den Untergrund aus. Beschränkungen gibt es hierbei so gut wie keine. Denn er lässt sich sowohl in rechteckige, runde als auch ungleichmäßige Schwimmbecken setzen. Auch Treppen sollen für den Zima Pro kein Problem sein. Und auch beim Untergrund gibt es kaum Einschränkungen. Ob Fliesen, Glasfaser, Gips oder Vinyl – der Poolroboter soll Böden und Wände jeglicher Art von Unrat entfernen können.

Orientierung via Ultraschall-Sensor und starke 250W-Pumpe

Der Poolroboter selbst sieht futuristisch aus und bewegt sich mithilfe zweier Rollen durchs Wasser, die durch Ketten angetrieben werden. Die Rollen sind mit Lamellen bestückt, die Blätter, Erde, Steinchen und sonstigen Schmutz in Richtung der Saugöffnung befördern. Dank einer 250W-starken Pumpe kann Zima Pro auch schweren Unrat aufnehmen. Sonstige Reinigungsbürsten kommen nicht zum Einsatz. Das bedeutet: Der Roboter putzt keinen festsitzenden Schmutz von den Kacheln, sondern saugt vielmehr losen Dreck ein. Sämtliche Verschmutzungen landen anschließend in zwei entnehmbaren Filterkörben, die Platz für bis zu 6,5 Liter bieten. Selbst kleinste Partikel sollen dank des Filtersystems mit zwei Ebenen aus dem Wasser entfernt werden.

Degrii Zima Pro – der Schmutz sammelt sich in Filterkörben des Poolreinigers

Startet man die Unterwasser-Putzfahrt, findet sich der Degrii Zima Pro mittels Ultraschall-Sensoren im kühlen Nass zurecht. Mithilfe derer analysiert der Roboter Untergrund und Form des jeweiligen Schwimmbeckens. Und aus den gewonnenen Daten plant der Poolreiniger seine Route. Große Steine erkennt und umfährt die Sensorik ebenso, sodass nichts steckenbleibt und das Gerät beschädigen kann.

Degrii Zima Pro kann auch Wände saubermachen – sogar bis zur Wasserkante

Während viele andere Poolreiniger lediglich die Böden reinigen, können, soll Zima Pro auch Wände und Stufen hinaufklettern können. Dabei kann er sogar einige Zentimeter aus dem Wasser herausschauen, um auch die Wasserlinie zu reinigen. In der App stehen dir je nach Bedarf verschiedene Modi zur Wahl: Böden, Wände, Überall und Manuell. Ist also etwa nur der Boden verdreckt, kannst du auch eine entsprechend kürzere Reinigungsfahrt starten.

Degrii Zima Pro – Der Poolroboter soll auch Wände hinauf fahren und säubern können

Der manuelle Modus eignet sich hingegen, wenn doch mal eine Ecke mehr Aufmerksamkeit bekommen soll oder wenn der Roboter irgendwo einmal steckenbleiben sollte. Mithilfe eines virtuellen Controllers lässt sich dann das Unterwasser-Gefährt wie ein Spielzeugauto fernsteuern. Ein Feature, über das sich sicher auch so manch ein Kind freut. Außerdem verfügt die App über eine sogenannte Auto-Lift-Funktion, mit der der Poolroboter auf Knopfdruck die Wand hochfahren soll, um ihn leichter aus dem Wasser zu heben. Außerdem cool: In der App lässt sich auch ein Zeitplan einrichten, mit dessen Hilfe Zima Pro zu festgelegten Zeiten automatisch den Poolboy spielt.

Ursprünglich hatte Degrii mit Zima Pro auf den Plattformen Kickstarter und Indiegogo als erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gestartet. Mittlerweile ist der Poolroboter aber auch regulär im Handel erhältlich – etwa bei Amazon. Hier kostet das neuste Modell jetzt nur noch rund 909 Euro (nach Abzug des 9-Prozent-Coupons auf der Produkt-Seite). Im Lieferumfang befindet sich neben dem Zima Pro samt schwimmender Akku-Insel und Verbindungskabel ein Netzteil mit Ladekabel sowie zwei Wasseraufbereitungspakete und eine Anleitung.