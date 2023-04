Praktischer Akku-Fensterreiniger zum Tiefpreis: Vorwerk startet Frühjahrsputz-Knaller-Angebote

Die Rede ist vom Kobold VG100 Fensterreiniger von Vorwerk. Das Gerät ist seit wenigen Jahren auf dem Markt, akkubetrieben und fokussiert sich rein auf das smarte und einfache Reinigen von Fenstern und Glasflächen.

Fensterreiniger von Vorwerk jetzt mit 50 Euro Rabatt

Der Preis des Vorwerk Fensterreinigers liegt solo eigentlich bei 249 Euro. Vergleiche sind zwecklos, da Vorwerk die eigenen Produkte ausschließlich über die eigenen Vertriebskanäle verkauft. Aber auch hier gibt es Angebote und Kombi-Sets mit Preisvorteil. Und so gibt es den Kobold Fensterreiniger derzeit im Rahmen der Frühlingsangebote „Glanzfrisch“ mit 50 Euro Rabatt – also für 199 Euro.

Das Angebot zum Fensterreiniger ist Teil einer großangelegten Frühlings-Aktion von Vorwerk, in der du auch noch weitere Deals zu den Kobold Produkten rund um den Frühjahrsputz findest. Mehr dazu verraten wir am Ende des Artikels.

3-in-1-Gerät: So funktioniert der Kobold VG100 Fensterreiniger

Ganz wie der Saugwischer für den Boden, der „Besserwischer“ von Vorwerk, arbeitet auch der Fensterreiniger nach dem Prinzip der äußersten Sparsamkeit bei idealer Leistung. Das aufgetragene Wischtuch wird durch das Gerät befeuchtet und wischt so das Fenster. Im gleichen Schritt zieht eine Gummilippe die Scheibe ab und das Wasser wird durch eine Düse aufgesaugt. Zurück bleibt ein strahlend helles Fensterglas. Das 3-in-1-Prinzip spart Zeit und Mühe, die beim herkömmlichen Fensterputzen (Wischen, Abziehen, Trocknen) anfällt.

Zudem nutzt der Fensterreiniger nur soviel Wasser, wie zum Fensterputzen wirklich benötigt wird. Du hast also keinen vollen Eimer Wischwasser, den du danach wegschütten musst. Der Kobold VG100 ist also in jeder Hinsicht effizient und ressourcenschonend.

Der Vorwerk Kobold VG100 Fensterreiniger.

Für die jetzt rund 200 Euro bekommst du den Fensterreiniger VG100 samt Abstellschale, zwei Reinigungstücher, eine Flasche Reinigungskonzentrat sowie ein Ladegerät für den Akku. Geeignet ist der VG100 für Fenster- und Glasscheiben jeglicher Art. Nicht empfehlenswert ist der Einsatz auf matten Flächen sowie auf Fernsehern oder Monitoren.

→ Zum Fensterreiniger-Deal bei Vorwerk

Frühlingsangebote von Vorwerk

Neben dem 199-Euro-Highlight-Angebot zum Fensterreiniger (nur bis Anfang Mai gültig), gibt es derzeit und noch bis Juni einige weitere Schnäppchen rund um (Akku-)Staubsauger und Zubehör bei Vorwerk. Eine Auswahl:

Weitere Angebote findest du auf dieser Seite von Vorwerk. Grundsätzlich gilt, dass Preisvergleiche sich erübrigen, da Vorwerk die Produkte ausschließlich über die eigenen Kanäle vertreibt.

