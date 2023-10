Akku-Bohrschrauber unter 50 Euro & vieles mehr im großen Werkzeug-Sale

Wer gutes Heimwerker-Werkzeug zum kleinen Preis sucht, sollte sich auch abseits der bekannten Hersteller wie Bosch oder Makita umsehen. Bei Otto kommst du so bereits unter 50 Euro an Akku-Geräte der Marke Profiwerk. Wir stellen dir Bohrschrauber, Stichsäge und Co. genauer vor.