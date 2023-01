AirPods-Rivale für 40 Euro: So günstig waren diese Bluetooth-Kopfhörer noch nie

Die Jabra Elite 3 sind kabellose In-Ear-Kopfhörer für zu Hause und unterwegs. Sie liefern einen kräftigen Bass und präzisen Klang. Außerdem sind sie mit einem geräuschisolierenden Design ausgestattet, das Hintergrundgeräusche reduziert. ANC haben sie zwar nicht integriert, dieses Feature ist in der Preisklasse aber auch eher unüblich. Der Preis von 39 Euro entspricht dem absoluten Tiefstpreis. Das heißt: Günstiger waren die Bluetooth-Kopfhörer zuvor noch nie zu haben (Preisverlauf am Ende des Aritkels).

Über 50 Prozent reduziert: Das können die Jabra Elite 3

Die 51 Prozent Rabatt auf die Jabra Elite 3 gelten für alle Modelle in den Farben Grau (Dark Grey), Dunkelblau (Navy), Gold/Beige und Lila. Hier hast du also die freie Wahl und sparst in jeder Farbvariante über 40 Euro im Vergleich zum UVP (79,99 Euro). Die kleinen In-Ears funken mit Bluetooth 5.2 und sorgen so für eine stabile und klare Verbindung zu Smartphone und Co. Wie vorhin erwähnt, isolieren die Bluetooth-Kopfhörer Umgebungsgeräusche. Das ist zwar in lauten Umgebungen, wie in der Bahn oder der Stadt angenehm. Doch nicht immer möchte man alle Geräusche ausblenden. Das gilt insbesondere für den Straßenverkehr oder Ansagen am Bahnsteig. Hier hat Jabra mitgedacht und die HearThrough-Funktion eingebaut. Aktivierst du sie, bekommst du alles Wichtige um dich herum mit.

Wie üblich, bekommst du für den Preis auch ein Ladecase mitgeliefert, in dem du die Bluetooth-Kopfhörer nicht nur sicher aufbewahren und transportieren kannst. Vielmehr laden die In-Ears darin auch auf und sind für den nächsten Einsatz bereit. Die Kopfhörer allein halten bereits für 7 Stunden Musikgenuss am Stück durch. In Verbindung mit dem Ladecase kommst du dann sogar insgesamt 28 Stunden ohne eine Steckdose aus. Neben der Kapazität der Hörer selbst, kannst du sie mit dem Case also noch dreimal aufladen. Nach nur zehn Minuten am Kabel kannst du wieder für eine Stunde Musik wiedergeben.

Jabra Elite 3 – Bluetooth-Kopfhörer mit schickem Ladecase

Weiterhin lassen sich die Bluetooth-Kopfhörer neben der Tastenbedienung dank Alexa built-in auch via Sprachbefehl steuern. Zudem sind sie gemäß IP55 auch vor Regen und Schweiß geschützt. Dadurch sind sie auch perfekte Begleiter bei einem plötzlichen Wolkenbruch oder etwa beim Sport.

Bluetooth-Kopfhörer von Jabra im Angebot: So gut ist der Deal wirklich

Überprüfen wir noch kurz den aktuellen Preis für die Jabra Elite 3. Das Preisschild von 39 Euro entspricht 51 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP von 79,99 Euro. Zuletzt schwankte der Preis immer wieder zwischen 49 und 69 Euro. Jetzt landet er erstmalig unter der 40-Euro-Grenze. Einen günstigeren Anbieter für die Bluetooth-Kopfhörer gibt es nicht. Doch: Auch bei Amazon bekommst du sie in einigen Farben für 39 Euro.

Übrigens: Das Angebot bei MediaMarkt ist Teil der WSV-Aktion, bei der zahlreiche Technik-Produkte gerade teils stark reduziert sind. Hier lohnt sich also auch sonst ein Blick drauf – die Aktion läuft noch bis zum 8. Februar.

