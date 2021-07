Apple Days starten: AirPods Pro bei Saturn deutlich unter 200 Euro

Während der Apple Days bei Saturn fallen insbesondere die „True-Wireless“-Kopfhörer von Apple, die AirPods Pro, im Preis. Saturn nimmt jedoch auch iPads, MacBooks und Zubehör in die Angebote-Serie mit auf. So sollten auch Suchende nach einer neuen und originalen iPhone-Hülle die Augen offenhalten.

Saturn reduziert AirPods Pro deutlich unter 200 Euro

Mit einem Preis von nun 189 Euro werden die AirPods Pro von Apple zum Preistipp. Die Kopfhörer kosteten beim Marktstart noch fast 300 Euro und werden immer günstiger. Wohl auch ob der gestiegenen Konkurrenz – selbst aus eigenem Hause.

Preise von unter 200 Euro sind für die AirPods seit einigen Wochen nichts Sensationelles mehr. Unter die 190-Euro-Marke fielen sie zuletzt jedoch selten bis nie. Zum aktuellen Preis bei Saturn sind die kleinen Kopfhörer allemal gut. Apple-Fans schätzen die kleine, unscheinbare Bauweise, die dennoch lange Akkulaufzeit und feine technische Features wie das akkurate Noise-Cancelling oder den Transparenzmodus.

Übrigens: Auch die zu Marktstart extrem teuren 600-Euro-Kopfhörer AirPods Max sind bei den Apple Days im Angebot. Jedoch für immer noch üppige 499,99 Euro. Hier gibt es im Netz einige Konkurrenten, die noch etwas günstiger sind. Bei digitalo.de gibt es sie für 458,95 Euro.

Apple Pencil in beiden Generationen, iPads und mehr im Angebot

Neben den AirPods Pro sind weitere kleine wie große Apple-Produkte bei Saturn im Angebot. Unter iPad-Nutzern beliebt: die beiden Apple Pencils. Je nach iPad-Modell ist die erste oder zweite Generation die richtige für dich. Beide sind bei Saturn jedenfalls reduziert.

→ Apple Pencil (1. Generation) – 92,99 Euro

→ Apple Pencil (2. Generation) – 124,99 Euro

Viele Apple-Nutzer schwören auf den Apple Pencil.

Auch in den höheren drei- bis niedrigen vierstelligen Preisbereichen gibt es Apple-Hardware-Deals. So sind einige iPads, Air- wie Pro-Modelle, im Angebot und es gibt Rabatt auf einige MacBooks und iMacs. iPad-Pro-Besitzer können die Schwebe-Tastatur „Magic Keyboard“ in der 12,9-Zoll-Version für 249 Euro erstehen. Das passende iPad Pro (2020) gibt’s für unter 1.000 Euro. Für Streaming- und Smart-Home-Fans mit Apple-Affinität sind die Angebote rund um HomePod (ab 92,99 Euro) und Apple TV 4K (166 Euro) einen Blick wert.

Ende der Apple Days bei Saturn ist am Sonntag, dem 1. August, spätabends um 23:59 Uhr. Neben originalen Apple-Produkten sind auch einige Drittanbieter-Artikel rund um das Ökosystem mit dem Apfel im Angebot.