AirPods Pro und AirPods Max: Bei MediaMarkt und Amazon zum Bestpreis

Die AirPods Pro wurden vor zwei Jahren zu einem Preis von 279 Euro vorgestellt. Doch obwohl die Kopfhörer schon zwei Jahre auf dem Buckel haben, steht noch kein Nachfolger vor der Tür. Stattdessen hat Apple das Ladecase der Kopfhörer erst vor wenigen Wochen aktualisiert und mit dem kabellosen Ladepuk MagSafe kompatibel gemacht.

Bei Amazon sind die Kopfhörer mit dem neuen Case nun erstmals für unter 200 Euro erhältlich. 199 Euro werden bei dem Onlinehändler fällig. Noch günstiger wird es bei MediaMarkt – da du hier zwei Aktionen kombinieren kannst. Kaufst du die Kopfhörer zum selben Preis von 199 Euro bei MediaMarkt, bekommst du einen 20 Euro Coupon kostenlos dazu. Dieser kommt nach 14 Tagen per Mail und kann für das komplette MediaMarkt-Sortiment eingelöst werden.

AirPods Pro: Darum sind die Apple-Kopfhörer so beliebt

Auch zwei Jahre nach Marktstart stattet Apple die Kopfhörer regelmäßig mit neuen Features aus. So können sich Apple-Nutzer über 3D-Audio mit dynamischem Headtracking freuen. Hierbei hört es sich so an, als würde der Ton raumfüllend von deinem Mac, iPad oder iPhone kommen und nicht direkt auf deine Ohren.

Doch nicht nur bei Apple-Nutzern sind die kleinen Ohrstecker beliebt. So verfügen sie über eine ausgezeichnete, aktive Geräuschunterdrückung und den vermutlich besten Transparenz-Modus auf dem Markt. So hörst du dich selbst beim Telefonieren und kannst die Kopfhörer auch gefahrlos im Straßenverkehr verwenden.

Luxus-Kopfhörer mit über 160 Euro Rabatt

Mit einem Preis von über 600 Euro sind die AirPods Max alles andere als günstig. Doch dank 3D-Audio mit Kopftracking, Hi-Fi Audio und aktiver Geräuschunterdrückung kommt mit den Over-Ear-Kopfhörern echtes Kino-Feeling oder wahrer Musikgenuss auf.

Für die Steuerung hat sich Apple bei der eigenen Smartwatch inspirieren lassen. Statt unpräziser Touch-Gesten oder viele Buttons mit unklarer Bedeutung setzt man auf eine drehbare Krone zum Verstellen der Lautstärke und einen einzigen Button. So funktioniert die Bedienung schon beim ersten Tragen.

Mit einem Preis von 612 Euro bei Apple sind die Luxus-Kopfhörer jedoch alles andere als günstig. Im Amazon-Angebot gibt es sie aktuell jedoch für 444 Euro. Immerhin ein Rabatt von 168 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis bei bekannten Händlern. Nur vereinzelte Ebay-Händler bieten die Kopfhörer noch ein paar Euro günstiger an.

