AirPods Pro 2 geschenkt! In diesem iPhone-Bundle ist’s möglich

Im Zentrum des Deals steht der Tarif O 2 Mobile M Boost. Der liefert dir ein fettes Datenvolumen von monatlich 50 GB im 5G-Netz, das mit der Zeit sogar wächst. Dazu bekommst du Apples neues iPhone 14 Pro und die AirPods Pro (2. Gen) mit hervorragendem Sound und einem schicken Design. Monatlich fallen dafür 56,99 Euro an – den Anschlusspreis bekommst du hierbei geschenkt.

Hardware und Tarif: Das steckt im Detail in dem Bundle

Hardware-seitig bekommst du bei diesem Bundle absolute High-End-Technik von Apple. Das iPhone 14 Pro ist mit einem 6,1 Zoll großen OLED-Display mit bis zu 120 Hz ausgestattet und die Selfie-Kamera versteckt sich in der neuen Dynamic Island am oberen Bildschirmrand. Dazu bekommst du ordentlich Power mit dem A16 Bionic Chip sowie eine lange Akkulaufzeit von bis zu 23 Stunden bei der Videowiedergabe. Außerdem knipst du mit dem Pro-Modell hervorragende Fotos mit bis zu 48 MP und drehst mit dem Kinomodus coole Videos. Im Netz kostet das iPhone aktuell einzeln mindestens 1.029 Euro.

Die AirPods Pro (2. Gen) bekommst du im Bundle mit dazu. Die schicken In-Ears liefern dir nicht nur einen tollen Klang, sondern schirmen dich dank Geräuschunterdrückung (ANC) auch vor störenden Lauten aus der Umgebung ab. Die Bluetooth-Kopfhörer bieten dazu bis zu sechs Stunden Wiedergabe mit eingeschaltetem ANC. In Kombi mit dem Ladecase kommst du auf insgesamt rund 30 Stunden ohne eine Steckdose. Die Kopfhörer von Apple bekommst du derzeit für mindestens 229 Euro, wenn du sie einzeln kaufen würdest.

Schauen wir uns noch kurz den im Bundle enthaltenen Tarif an. Der O 2 Mobile M Boost bietet dir 50 GB Datenvolumen jeden Monat im schnellen 5G-Netz von O 2 . Das bleibt aber nicht immer so. Denn der Tarif ist dank einer eingebauten Dynamik auch zukunftssicher. Jedes Jahr kommen hier nämlich noch einmal 5 GB monatliches Datenvolumen dazu. Die Kosten verändern sich jedoch nicht. So bist du bestens gerüstet für mehr Daten-Bedarf in den kommenden Jahren. Dazu kommt hier außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Und dank EU-Roaming kannst du von denselben Konditionen auch im EU-Ausland profitieren.

iPhone 14 Pro, AirPods und 5G-Tarif im Apple-Paket: So viel sparst du hierbei

Machen wir einmal die Rechnung. Für das Bundle aus iPhone 14 Pro, AirPods Pro (2. Gen) und 5G-Tarif zahlst du monatlich 56,99 Euro bei O 2 . Dazu kommen noch einmalig 13 Euro Gerät-Anzahlung sowie 4,99 Euro Versandkosten. Die Mindestlaufzeit dafür beträgt 36 Monate. Somit kommst du über drei Jahre auf Gesamtkosten von gut 2.069 Euro.

Schauen wir uns zum Vergleich die einzelnen Kosten der enthaltenen Komponenten an. Das iPhone 14 Pro gibt’s aktuell nicht unter 1.029 Euro im Netz, die AirPods Pro nicht unter 229 Euro. Und der Tarif einzeln würde dich über 36 Monate rund 1.367 Euro kosten (37,99 Euro im Monat). Addiert man die einzelnen Beträge, kommt man auf gut 2.625 Euro. Im Bundle bei O 2 sparst du somit rund 550 Euro (2.625 Euro minus 2.069 Euro) – du bekommst also so gesehen die AirPods geschenkt und sparst sogar noch mehr Geld.