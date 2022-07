Airfryer und Optigrill zum Bestpreis: Must-Have-Marken-Geräte für die Küche deutlich reduziert

Die Angebotsvielfalt im Netz ist groß, wenn es um kleine Haushaltsgeräte gibt. Wer auf Markenware schwört, kann derzeit bei den Online-Shops von Lidl und Coolblue ein paar interessante Schnäppchen machen. Denn neben dem aktuellen Top-Angebot für einen SodaStream Duo (89,99 Euro) gibt es bei Lidl auch noch einen weiteren Dauerbrenner für die Küche, der preislich einen Hauch von Prime Day versprüht.

Tefal Optigrill für unter 100 Euro

In den Lidl „Summer Vibes“ ist der Inbegriff des Kontaktgrills derzeit deutlich reduziert. Der Tefal Optigrill GC705D ist für 99,99 Euro im Angebot. Den gleichen Preis bietet außerdem der Ex-Kaufhof-Online-Shop galeria.de – jedoch noch mit einem Vorteil. Hier fallen keine Versandkosten an.

Aber zurück zum Gerät: Der Tefal-Kontaktgrill besitzt zahlreiche einfache und teil-smarte Funktionen. So erkennt er beispielsweise den Garzustand eines zu grillenden Lebensmittels und gibt ihn via Lichtindikator außen an. So grillst du dir dein perfektes Steak. Großer Vorteil des Optigrill gegenüber vielen Konkurrenten: Die Grillplatten sind herausnehmbar und sogar spülmaschinenfest.

Übrigens: Die bessere Version des Tefal-Kontaktgrill, den Optigrill Elite, kannst du bei unserer diesjährigen Leserwahl gewinnen.

Philips Airfryer XL beim „niederländischen Amazon“

Der Händler Coolblue ist in Deutschland vielen noch unbekannt. Ursprünglich aus den Niederlanden, ist man mittlerweile nach Deutschland expandiert und bemüht, den Elektronik-Shops Feuer unterm Hintern zu machen. Das gelingt oft dank wirklich guter Preise und schnellen Lieferversprechen.

Einen solchen guten Preis bietet der Online-Shop derzeit zum Philips Airfryer mit aktuell 131,99 Euro. Der Versand ist hier meist für den nächsten Werktag versprochen und kostenfrei. Das Gerät ist noch so ein Inbegriff für eine mittlerweile im Trend liegende Küchenhilfe. Die Rede ist von Heißluftfritteusen. Der große Vorteil: Effizienteres Garen ohne langes Vorheizen im Vergleich zum Umluft-Backofen sowie fettfreies und rückstandfreies Frittieren im Gegensatz zu einer herkömmlichen Fritteuse. Philips ist mit seiner Airfryer-Serie hier marktführend unterwegs. Und auch hier gibt es den Spül-Vorteil: Pfanne und Korb sind herausnehmbar und jeweils spülmaschinenfest.

Der Philips Airfryer XL.

