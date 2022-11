AEG-Akkusauger im Black Friday Deal: Diese Dyson-Alternative kostet jetzt nur 150 Euro

Mit dem AEG Ergorapido (CX7-2-45AN) bekommst du einen kabellosen Akkusauger, den du sowohl für den Boden als auch für Regale oder den PKW nutzen kannst. Denn er lässt sich sowohl als Stab-Staubsauger als auch als flexibler Handstaubsauger verwenden. Dadurch kommst du in jede Ecke. Statt zuletzt 226,37 Euro, zahlst du jetzt nur noch 150,99 Euro für den Staubsauger. Somit bekommst du den AEG-Sauger jetzt zu einem wirklich günstigen Preis. Alle weiteren Händler verkaufen das Produkt aktuell für über 85 Euro mehr – du bekommst ihn also aktuell bei Amazon zum sogenannten Bestpreis.

AEG Ergorapido: Boden- und Handstaubsauger in einem

Die Vorteile eines Akkusaugers liegen auf der Hand: Hier liegen keine lästigen Kabel im Weg und du musst auch nichts von Raum zu Raum umstecken. Wie viele Akku-Staubsauger lässt sich der AEG Ergorapido sowohl als Boden- als auch als Handstaubsauger verwenden. Um Sofaritzen oder deinen PKW-Innenraum von Staub und Schmutz zu entfernen, kannst du einfach von vorne den Kern des Saugers entnehmen und hast so einen praktischen Handstaubsauger parat.

Als Bodenstaubsauger kommst du mit dem AEG Ergorapido dank 180-Grad-Drehgelenk in jede Ecke. Ein LED-Frontlicht hilft dir dabei, Staub auch auf schlecht beleuchteten Oberflächen sichtbar zu machen. Da der Akkusauger ohne einen Staubbeutel auskommt, bleibt dir außerdem ein Wechsel erspart und die Folgekosten bleiben gering. Lediglich der verbaute Filter sollte von Zeit zu Zeit gewechselt werden.

Lange Akkulaufzeit und Boost-Modus

Mit einer Laufzeit von bis zu 45 Minuten im Eco-Modus reinigst du Flächen von bis zu 135 Quadratmeter bequem in einem Rutsch. Auf Teppichböden oder bei hartnäckigeren Verschmutzungen kannst du aber auch in einen kraftvolleren Modus schalten und so jeglichen Schmutz entfernen.

Nach dem Hausputz kannst du den Sauger in die mitgelieferte Ladestation stellen, damit er jederzeit genug Energie hat. Außerdem praktisch: Der Akkusauger kann von selbst stehen. So kannst du ihn in einer Reinigungspause mitten im Raum aufrecht hinstellen und hast die Hände frei, um etwa Möbel oder Deko aus dem Weg zu räumen.

Mit diesem Code bekommst du auch diesen AEG-Akkusauger besonders günstig

Falls du etwas weniger Geld bezahlen möchtest und auch mit einem Refurbished-Produkt zufrieden bist, können wir dir auch den AEG QX7-ANIM 2in1 Akku-Staubsauger empfehlen. Der ist zwar gebraucht und von Experten überprüft – so wie alle Refurbished-Produkte bei eBay – aber kostet derzeit nur 99,95 Euro. Gibst du bei der Bestellung den Code „RESTORENOV22“ ein, bekommst du ihn noch einmal 10 Prozent günstiger.