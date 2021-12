Advent-Angebot: Festnetz- und Smartphone-Schutz von tellows jetzt günstiger

Das Telefon klingelt und eine unbekannte Nummer ist auf dem Display zu sehen. In vielen Menschen löst dies Unbehagen aus. Insbesondere ältere Menschen setzen auf den klassischen Festnetzanschluss und haben wenige Möglichkeiten, den Anrufer vorab zu identifizieren. Wer allerdings eine FRITZ!Box besitzt, kann mit dem Anrufschutz von tellows mit einem sicheren Gefühl ans Telefon gehen. Auch auf dem Smartphone bietet die Anruferkennungs-App mehr Sicherheit für zu Hause und unterwegs.

tellows: 66 Prozent aller aktiven Rufnummern sind unerwünschte Anrufe

Allein im letzten Monat gaben Nutzer des Verbraucherschutzportals tellows.de über 11.000 Bewertungen zu Rufnummern ab. Der überwiegende Teil davon war negativ. 50 Prozent aller aktuell als gefährlich eingestuften Rufnummern auf tellows.de umfassen Werbeanrufe, Gewinnspiele, Telefonterror und sonstige Kostenfallen. Insgesamt werden über 66 Prozent aller derzeit gemeldeten und aktiven Rufnummern als unerwünscht eingeschätzt.

35 Prozent aller Rufnummern sind nur etwa ein halbes Jahr aktiv. Wer sich also darum bemüht, einzelne Nummern selbst zu sperren, muss regelmäßig Hand anlegen. Denn: Telefonspammer wechseln häufig ihre Telefonnummer.

Anrufschutz für zu Hause und Unterwegs

Das Portal zum Melden unbekannter Rufnummern tellows.de hat den Anruferschutz für die FRITZ!Box entwickelt. Das ist eine Software, die bereits gemeldete Spamrufnummern von der Community in einem Telefonbuch sammelt. Diese lässt sich kinderleicht in die FRITZ!Box integrieren. Durch die Verbindung zum tellows-Server aktualisiert die Software das Telefonbuch automatisch einmal am Tag mit den neuesten unerwünschten Rufnummern. Darunter fallen zum Beispiel Gewinnspiele oder Telefonwerbung.

Bei Anrufen, die im tellows-Telefonbuch stehen, bekommt der Nutzer im Display beim Klingeln relevante Infos angezeigt. So lässt sich besser einschätzen, ob man bei der Nummer den Hörer abheben möchte oder nicht. Mit der Aktivierung der Rufsperre für das gesamte Telefonbuch blockiert der Anruferschutz Spam-Anrufe direkt ab – und das Telefon bleibt stumm.

Auch auf dem Smartphone kann tellows eingehende Anrufe direkt auf Spam überprüfen. Die tellows-Apps für Android und iOS zeigen den Anrufernamen, Score und Anruftyp beim Klingeln an – und blockieren unerwünschte Anrufe in der Vollversion. Die Apps ermöglichen auch das Bewerten von Telefonnummern und den Austausch mit anderen Community-Mitgliedern.

Jetzt tellows-Adventsdeal sichern

Nur für kurze Zeit gibt es die Vollversion der beiden tellows-Apps kostenlos und zusätzlich 25 Prozent Rabatt auf den FRITZ!Box Anrufschutz. Dazu musst du den Code advent2021 eingeben. Doch beachte: Das Angebot ist nur noch bis zum 12. Dezember gültig.

