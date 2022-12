Acer-Notebook mit i7-Chip und 16 GB RAM für 699 Euro: MediaMarkt schmeißt Laptops raus

Die Anforderungen an ein Notebook unterscheiden sich von Nutzer zu Nutzer. Während der eine vor allem nicht zu viel Geld ausgeben möchte, braucht der nächste viel Leistung für seine täglichen Aufgaben. Wieder ein anderer bevorzugt ein kompakteres Gerät, während ein anderer einen großen Bildschirm lieber mag. Sogenannte Convertibles, die sich sowohl als Laptop als auch als Tablet nutzen lassen, sprechen wieder eine andere Zielgruppe an. Wir haben dir eine Auswahl der Angebots-Notebooks bei MediaMarkt zusammengestellt, bei der für jeden etwas dabei ist.

Acer Aspire 3: Große Arbeitsfläche, i5 und SSD-Speicher

Fangen wir beim preiswertesten Gerät an. Das Notebook Acer Aspire 3 (A317-53-5090) bekommst du bereits für günstige 599 Euro statt 749 Euro (UVP) und damit 20 Prozent reduziert. Es kommt in einem schlanken, matten Metallgehäuse, das einem MacBook ähnelt. Die Vorderseite ziert ein 17,3 Zoll großes IPS-Display, das in Full-HD auflöst. Hier bekommst du also einen für Laptops ziemlich großen Bildschirm, auf dem du problemlos auch lange am Stück arbeiten kannst.

Acer Aspire 3 – Notebook mit Riesen-Display jetzt bei MediaMarkt zum Top-Preis

Auf dem Acer-Notebook ist Windows 11 bereits vorinstalliert, wodurch du direkt loslegen kannst. Im Inneren arbeitet ein Intel i5-Prozessor mit vier Kernen. Der wird von 8 GB Arbeitsspeicher flankiert und bietet somit eine ordentliche Leistung im (Arbeits-)Alltag. Weiterhin setzt Acer hierbei auf eine SSD-Festplatte, die für kurze Ladezeiten und schnelles Hochfahren des Notebooks sorgt. An Speicherplatz stehen dir hierbei 512 GB zur Verfügung. Das ist nicht übermäßig viel, für diese Preisklasse aber durchaus üblich und für den Durchschnittsnutzer ausreichend. Als Grafikkarte verbaut Acer ein Intel Iris Xe Graphics Modul.

Kabellos nutzt du den Laptop dank des 4.800-mAh-Akkus bis zu 5,5 Stunden. Du kommst also eine gute Zeit ohne eine Steckdose aus, für einen kompletten Arbeits- oder Unitag solltest du aber ein Ladekabel einpacken. An Anschlüssen stehen dir zudem ein HDMI-, zwei USB-3.2-, ein USB-2.0-, ein RJ-45- sowie ein Klinkenanschluss zur Verfügung. Über Bluetooth 4.0 verbindest du dich kabellos mit dem Gerät.

i7, 16 GB RAM und SSD-Speicher für 699 Euro: Dieser Notebook-Deal lohnt sich

Deutlich mehr Leistung bekommst du momentan mit dem Acer Aspire 5 (A514-54-73LU) für gerade einmal 100 Euro Aufpreis. Statt regulär 899 Euro (UVP) stehen bei MediaMarkt jetzt nur noch 699 Euro auf dem Preisschild – das entspricht 22 Prozent Rabatt. Hier ist mit einer Diagonalen von 14 Zoll ein etwas kleineres IPS-Display verbaut, das vor allem beim Transport von Vorteil ist. Es löst ebenfalls in Full-HD auf und zeigt Inhalte entsprechend scharf an.

Kommen wir aber zum Knackpunkt: Denn für nur 100 Euro mehr als im Acer Aspire 3, steckt hier ein i7-Prozessor von Intel, dem großzügige 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite gestellt wird. Dadurch dürfte das Notebook noch einmal ein gutes Stück schneller sein und auch mehrere Anwendungen parallel problemlos möglich machen. Weiterhin funkt der Laptop mit Bluetooth 5.1 und sorgt somit für eine stabilere Verbindung zwischen Kopfhörern oder sonstigem Zubehör und Notebook.

Außerdem gibt der Hersteller für das Notebook eine längere Akku-Laufzeit von bis zu zehn Stunden an. Und es wiegt rund ein Kilogramm weniger (1,55 Kilogramm) als das günstigere Modell. Windows 11 ist hier ebenfalls bereits vorinstalliert und es ist auch eine 512 GB SSD-Festplatte integriert.

Notebook und Tablet in einem: Großes Display und 16 GB RAM

Etwas mehr Flexibilität bietet das Dell Inspiron 16 7620 EVO. Denn das ist ein sogennantes Convertible – also ein Gerät, das du sowohl als Notebook als auch Tablet nutzen kannst. Bei MediaMarkt rutscht es jetzt dank 17 Prozent Rabatt unter die 1.000-Euro-Marke, wodurch du es für 989,99 Euro kaufen kannst. Du entscheidest, ob du es als Laptop nutzen möchtest oder das Display einfach umklappst und so als Tablet zum Streamen, Designen, Malen oder Spielen nutzt. Der Bildschirm ist mit 16 Zoll vergleichsweise groß und bietet mit 1920 × 1200 eine etwas höhere Auflösung als das Acer Aspire 5.

Für viel Leistung arbeitet der Laptop mit einem Intel i5-Chip und 16 GB Arbeitsspeicher. Außerdem ist ein 512 GB SSD-Speicher und eine Intel Iris Xe Graphics Grafikkarte integriert. Darüber hinaus funkt das Gerät mit Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E.