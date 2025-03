Abverkauf bei Amazon: Tineco-Saugwischer sind fast die Hälfte billiger

Bis zu 47 Prozent Rabatt sind derzeit bei Tineco-Geräten auf Amazon möglich. Von absoluten Top-Modellen bis hin zu richtig günstigen Saugwischern ist hier für jeden etwas dabei. Doch aufgepasst: Der Sale läuft nur bis zum 31. März, viel Zeit bleibt also nicht mehr. Wir geben dir daher fix den Überblick über die besten Angebote der Aktion.

Tineco im Frühjahrsfieber

Wir starten mit dem Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 Nass- und Trockensauger. Dieses Modell ist mit der Hyper-Stretch-Technologie ausgestattet, wodurch du ihn auf lediglich 13 cm Höhe komprimieren kannst. Er eignet sich daher ideal für schwer erreichbare Stellen wie unter dem Bett. Im Inneren des Saugers steckt ein 3-Kammer-Schmutzwasser-Trennsystem, welches den trockenen Schmutz von Flüssigkeiten und Luft separiert. Der S6 erkennt weiterhin den Grad der Verschmutzung in Echtzeit und passt die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss an. Praktischerweise kannst du aber auch selbst zwischen drei unterschiedlich starken Reinigungsmodi wählen.

Der Tineco FLOOR ONE STRETCH S6

Der Akku hält rund 40 Minuten, sodass du selbst eine große Wohnung in einem Rutsch sauber bekommen solltest. Nach dem Putzen reinigt sich der S6 von selbst mit 70 Grad heißem Wasser. Das sorgt dafür, dass die Bürstenrolle auch über lange Zeit sauber und hygienisch bleibt. Tineco schreibt hier einen UVP von 599 Euro aus. Dank des Frühjahrs-Sales sparst du dir jetzt aber 33 Prozent, sodass insgesamt noch 399 Euro auf der Rechnung stehen.

Doch lieber das Vorgängermodell?

Wenn dir das zu teuer ist, ist vielleicht das Vorgängermodell, der FLOOR ONE S5, die bessere Wahl für dich. Dieser Nass- und Trockensauger eignet sich ebenfalls für Hartböden und passt automatisch die Reinigungsleistung an. Eine speziell entwickelte Bürstenwalze gleitet eng an Sockelleisten und Wänden entlang, sodass du nicht mehr mit dem Lappen nachwischen musst.

Im Sauger ist ein Dual-Tank-System verbaut, welches Frisch- und Schmutzwasser voneinander trennt. Insgesamt putzt der S5 von Tineco ganze 35 Minuten am Stück, ein Display zeigt dir die verbleibende Akkulaufzeit an. Auch hier kommst du in den Genuss einer Selbstreinigungsfunktion, was das Modell ziemlich wartungsarm macht. Statt 519 Euro (UVP) zahlst du für den Floor One S5 jetzt 48 Prozent weniger. So sind noch 269 Euro fällig.

Den FLOOR ONE S5 gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Mit dem S5 EXTREME kannst du zum Beispiel auch nur saugen, ohne zu wischen. Er kostet dich bei MediaMarkt jetzt 299 Euro (47 Prozent Rabatt).

Den S5 COMBO PLUS kannst du hingegen ebenso als Handstaubsauger benutzen. Mit 22 Minuten hat er aber eine etwas kürzere Akkulaufzeit als die anderen beiden Geräte der S5-Reihe. Bei Otto bekommst du dieses Modell ebenfalls für 299 Euro (42 Prozent Rabatt).

Weitere Angebote von Tineco

Neben diesen Schnäppchen warten noch weitere Angebote auf dich im Amazon-Shop von Tineco. Nachfolgend haben wir sie dir aufgelistet – der Preis gilt auch bei diesen Produkten bis zum 31. März.