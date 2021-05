Neben Schlüsseln, Schließanlagen im Allgemeinen und sogar Fahrradhelmen, ist Abus auch in der Sicherheitstechnik des 21. Jahrhunderts eine Marke von Relevanz. Derzeit gibt es beim Smart-Home-Händler tink einige Abus-Sicherheitssets und smarte Türschlösser der HomeTec-Serie mit Extra-Rabatt im Angebot. Alles mit dem Gütesiegel „Made in Germany“.

Gutscheincode: Abus Hometec bei tink im Angebot

Die Haustüre per Wisch auf dem Smartphone öffnen oder sogar dem Nachbarn aus der Ferne Zutritt verschaffen. Das geht mit dem smarten Türschlossantrieb von Abus HomeTec. Bei tink kannst du dir mit dem Gutscheincode Hometec10 noch bis zum 16. Mai einen Extra-Rabatt auf verschiedene Abus-Produkte aus dem Smart-Home-Bereich sichern. Verschiedene Kombinationen aus Türschlossantrieb und Fernbedienungen stehen hier zur Auswahl. Im Vergleich zum Herstellerpreis sind die HomeTec-Produkte bereits reduziert, mit dem Gutscheincode kannst du extra sparen.

Der Klassiker für den Start, der Abus Hometec Pro CFA3100 Bluetooth-Türschlossantrieb und eine passende Code-Tastatur zum Anbringen, sind für 329 Euro im Angebot. Mit dem Gutscheincode reduzierst du den Preis für die Produkt-Kombi im Warenkorb auf unter 300 Euro. Aber auch für günstigere Pakete und Einzelprodukte ist der Gutschein anwendbar.

Haustürschloss smart steuern? So funktioniert es, so steht’s um die Sicherheit

Den Zugang zum Haus in die Hände eines smart gesteuerten Systems legen ist eine Vertrauenssache. Hier stellen sich bei vielen die Frage nach der Sicherheit und gleichzeitig die Nackenhaare auf. Abus setzt auf analoge und digitale Sicherheit gleichermaßen. Der HomeTec Pro ist per AES-128-Bit verschlüsselt und mit dem analogen Abus Keycard-Prinzip zusätzlich gesichert. Diese verhindert ein unbefugtes Nachmachen eines Schlüssels beziehungsweise Schließmechanismus. Unbefugtes Eindringen über den digitalen Weg ist damit unmöglich. Die Tastatur-Steuerung direkt an der Tür ist zudem mit einem Sichtschutz gesichert.

Per Konfiguration in der Abus-App kannst du Zugangsberechtigungen für Zeiten erteilen, an denen du nicht zu Hause bist. Freunde von dir erhalten etwa einen Code, mit dem sie im angegebenen Zeitraum deine Tür öffnen können. Ein Smartphone mit App-Zugang braucht insgesamt nur der Administrator des Systems. Für alle anderen Bewohner ist die App-Steuerung optional, sie können auch mit einem individuellen Code Zugang erlangen, den sie dann über die Fernbedienung eingeben. Fehlertoleranzen lassen sich einstellen.

Ob der Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100 mit deinem Schloss kompatibel ist, kannst du auf dieser Service-Seite von Abus in wenigen Schritten herausfinden.