Absurd günstig: Einer der besten In-Ear-Kopfhörer kostet jetzt nur 99 Euro

Nicht nur in unserem Test schnitten die Sony Linkbuds S mit 90/100 exzellent ab, auch die Stiftung Warentest vergab mit der Note 2,0 ein top Ergebnis. Jetzt gibt es die In-Ear-Kopfhörer für nur noch 99 Euro und damit mit einem Rabatt von 50 Prozent – denn ursprünglich kosteten die Stöpsel einmal 199 Euro (UVP). Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist damit erstklassig. Alle Infos zum Deal findest du hier.

Sony Linkbuds S: Das macht die In-Ears so gut

In unserem Test der Sony Linkbuds S waren wir überrascht von dem grandiosen Klang – insbesondere in der Preisklasse. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) gefiel uns ebenfalls richtig gut. Aber auch Punkte, wie den Tragekomfort oder die kompakte Größe haben wir positiv hervorgehoben. Am Ende vergaben wir 90/100 Punkten, wodurch die Bluetooth-Kopfhörer ganz oben in der Liga mitspielen.

Das ging aber nicht nur uns so. Auch die Stiftung Warentest hat die In-Ears mit einer top Bewertung ausgezeichnet. So erreichten die kleinen Ohrstöpsel die Note 1,8 in der Kategorie Ton und sogar eine Bewertung von 1,6 fürs Noise Cancelling. Somit zählen die Kopfhörer in den wichtigsten Kategorien zu den besten auf dem Markt.

Darüber hinaus werden die Bluetooth-Kopfhörer in einem kompakten Ladeetui mit matter Oberfläche geliefert, das sich wertig anfühlt. Die In-Ears lassen sich darin aufladen, sodass eine Akkulaufzeit von insgesamt 20 Stunden ohne eine Steckdose erreicht werden kann. Allein hält die Batterie der Kopfhörer bereits rund sechs Stunden durch. In nur fünf Minuten an der Steckdose haben sie aber auch schon wieder genügend Energie für eine weitere Stunde Musikgenuss.

Sony In-Ears zum Tiefstpreis – bei Otto kommst du noch schneller dran

Bei all den Spitzen-Bewertungen ist es umso erstaunlicher, dass du jetzt für nur 99 Euro an die Bluetooth-Kopfhörer kommst. Das war aber nicht immer so, wie ein Blick auf den Preisverlauf zeigt (siehe unten). Denn der Preis schwankte in diesem Jahr zwischen rund 110 und 140 Euro. Somit ist das aktuelle Angebot bei Amazon wirklich top! Allerdings gibt Amazon derzeit eine Lieferzeit von einem bis zwei Monaten an. Deutlich schneller und zu demselben Preis kommst du gerade aber auch bei Otto an die Sony-Ohrhörer. Hier kannst du bereits mit einer Lieferung innerhalb der nächsten vier bis fünf Werktage rechnen. Zu den 99 Euro kommen hier aber noch einmal 2,95 Euro Versandkosten dazu. Und aufgepasst: Das Angebot soll nur noch bis Dienstag (5.12.) laufen. Häufig sind die Deals auch bereits früher vergriffen.

