Absurd günstig: Dieses E-Bike mit 120 Kilometern Reichweite kostet jetzt nur noch rund 650 Euro

MediaMarkt schenkt dir bis Montagmorgen (26. Juni, 9 Uhr) die Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment – mit Ausnahme von ein paar Marken. Durch den Rabatt kannst du dir aber jetzt ein E-Bike zum Schnäppchenpreis von rund 653 Euro sichern. Was das Pedelec kann und wie gut der Deal ist, prüfen wir für dich.

E-Bike für die City: Das Wichtigste im Überblick

Bei dem Angebot handelt es sich um das Allegro City R Citybike mit Motorunterstützung. Es hat ein zeitloses Design in Schwarz und einen tiefen Einstieg – der besonders für ältere Menschen eine echte Hilfe darstellt. Die Räder sind 26 Zoll groß und die Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung beträgt wie üblich 25 km/h – alles darüber wäre nicht StVZO-konform. Mit eigener Muskelkraft oder bergab kommst du jedoch auch über diese Schwelle.

Das E-Bike ist mit einer 6-Gang-Schaltung von Shimano ausgestattet und erleichtert dir so Steigungen zusätzlich. Über insgesamt 5 Unterstützungsstufen regulierst du zudem die Motorleistung. So kannst du energiesparend auf ebenen Strecken fahren und mit Leichtigkeit einen Berg erklimmen. Cool ist besonders die hohe Reichweite von 120 Kilometern – vergleichbare Pedelecs dieser Preisklasse kommen oftmals weniger weit mit einer Akkuladung. Mit den verbauten Felgenbremsen stoppst du das Fahrrad darüber hinaus in Gefahrensituationen.

Da es sich hierbei um ein City E-Bike handelt, sind Reifen und Federung entsprechend ausgestattet. Geländefahrten und Schotterpisten solltest du daher vermeiden. Für den Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt ist es aber ideal.

Pedelec für fast 650 Euro: So gut ist das Angebot

Werfen wir einen Blick auf den Preis. Zunächst steht ein Preisschild von 777 Euro auf der Produktseite. Legst du das E-Bike jedoch in den Warenkorb, werden noch einmal rund 124 Euro abgezogen. Das ergibt einen Endpreis von nur noch rund 653 Euro. Für ein E-Bike ist das erstaunlich günstig. Und auch der Preisvergleich zeigt: Günstiger bekommst du das elektrische Fahrrad gerade nirgendwo. Allerdings kommen noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro dazu. Der Deal läuft noch bis zum 26. Juni um 9 Uhr – solange der Vorrat reicht.