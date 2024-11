Absurd günstig: Dieser 50-GB-Tarif kostet unter 10 Euro – Unlimited gibt’s schon für 25 Euro

Nicht nur physische Produkte kannst du im November deutlich günstiger abgreifen, auch Online-Dienste, Tarife und Co. Das zeigt das aktuelle Angebot von Mega SIM. Denn hier holst du dir richtig starke Mobilfunktarife zu Schnäppchenpreisen. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Black Week Deals von Mega SIM: Das musst du wissen

Mega SIM senkt gerade die Preise für gleich mehrere Handytarife. Und das Beste: Die Preise bleiben für immer gleich. Das hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Angeboten. Denn oftmals erhöht sich die monatliche Grundgebühr nach Ablauf der Mindestlaufzeit. Hier ist das anders und du profitierst dauerhaft vom Angebotspreis. Außerdem kannst du selbst entscheiden, ob du monatlich kündigen können möchtest oder du bereit bist, dich für 24 Monate zu binden. Entscheidest du dich für Letzteres, sparst du dir die einmaligen Anschlusskosten in Höhe von 19,99 Euro.

Aber kommen wir nun zu den Tarif-Highlights. Für preisbewusste Nutzer ist die Allnet-Flat mit 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica ein starkes Angebot. Denn hierfür zahlst du nur 9,99 Euro pro Monat. 50 GB sollten bereits für den Großteil der Nutzer ausreichen, da du selbst hiermit unterwegs problemlos Musik und Serien streamen, Videocalls machen oder Social Media nutzen kannst. Bist du wirklich viel unterwegs und möchtest viele Filme, Videos und Co. in hoher Auflösung schauen, könnte aber auch ein Tarif mit mehr Datenvolumen etwas für dich sein. So gibt es etwa 140 GB für 16,99 Euro im Monat oder 280 GB für 19,99 Euro im Monat. Bei all diesen Optionen ist natürlich stets auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS inklusive.

Unlimited-Tarif für unter 25 Euro & alle Optionen im Überblick

Möchtest du gar keine Datensorgen mehr haben oder arbeitest du etwa viel von unterwegs aus, könnte sich auch ein Unlimited-Tarif für dich lohnen. Für nur 24,99 Euro pro Monat surfst du komplett unbegrenzt im stabilen 5G-Netz und bist so auch für die Zukunft bestens abgesichert.

Alle Tarif-Optionen von Mega SIM siehst du hier noch einmal in der Übersicht:

Allnet-Flat mit 50 GB 5G für 9,99 Euro im Monat

Allnet-Flat mit 140 GB 5G für 16,99 Euro im Monat

Allnet-Flat mit 280 GB 5G für 19,99 Euro im Monat

Allnet-Flat Unlimited 5G für 24,99 Euro im Monat